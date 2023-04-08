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Как стать полицейским: в Одесском университете внутренних дел прошел день открытых дверей

8 апреля 2023 12:06
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
День открытых дверей в ОГУВД. Фото прессслужба ОГУВД
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На День открытых дверей Одесского государственного университета внутренних дел пришли более 300 будущих абитуриентов вместе с родителями и учителями. Гости имели возможность ознакомиться с правилами поступления в вуз в 2023 году и преимуществами профессии правоохранителя.

Об этом узнали корреспонденты Новини.LIVE от пресс-службы университета.

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Приветственное слово к гостям заведения обратил ректор университета полковник полиции Дмитрий Швец. Будущих абитуриентов также встретили руководители факультетов вуза и представители разных полицейских подразделений.

Абитуриенты узнают правила вступления в ОГУВД. Фото прессслужба ОГУВД

Будущим абитуриентам провели занятия по медицинской помощи, противодействию буллингу, противодействию киберпреступлениям, криминалистике и продемонстрировали правильное выполнение комплексного силового упражнения, необходимого для поступления в вуз.

Поступающие выполняют силовые упражнения для поступления в вуз. Фото прессслужба ОГУВД

Для тех, кто хочет стать курсантом Одесского государственного университета внутренних дел, заведение высшего образования предлагает обучение по следующим специальностям:

  • 081 "Право" (факультет подготовки специалистов для органов досудебного расследования);
  • 262 "Правоохранительная деятельность" (факультет подготовки специалистов для подразделений криминальной полиции; факультет подготовки специалистов для подразделений превентивной деятельности).

Подробности о вступительной кампании читайте по ссылке.

Напомним, в пятницу, 7 апреля, Национальная полиция Украины назначила нового временного руководителя Главного управления Национальной полиции в Одесской области. Им стал полковник полиции Иван Жук, который представил начальник Департамента кадрового обеспечения Нацполиции Сергей Кобец.

Напомним, в Украине стартовала вступительная кампания в военных учебных заведениях, в том числе в Одессе. На обучение приглашают не только выпускников школ, но и взрослых мужчин и женщин.

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