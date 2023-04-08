Как стать полицейским: в Одесском университете внутренних дел прошел день открытых дверей
На День открытых дверей Одесского государственного университета внутренних дел пришли более 300 будущих абитуриентов вместе с родителями и учителями. Гости имели возможность ознакомиться с правилами поступления в вуз в 2023 году и преимуществами профессии правоохранителя.
Об этом узнали корреспонденты Новини.LIVE от пресс-службы университета.
Приветственное слово к гостям заведения обратил ректор университета полковник полиции Дмитрий Швец. Будущих абитуриентов также встретили руководители факультетов вуза и представители разных полицейских подразделений.
Будущим абитуриентам провели занятия по медицинской помощи, противодействию буллингу, противодействию киберпреступлениям, криминалистике и продемонстрировали правильное выполнение комплексного силового упражнения, необходимого для поступления в вуз.
Для тех, кто хочет стать курсантом Одесского государственного университета внутренних дел, заведение высшего образования предлагает обучение по следующим специальностям:
- 081 "Право" (факультет подготовки специалистов для органов досудебного расследования);
- 262 "Правоохранительная деятельность" (факультет подготовки специалистов для подразделений криминальной полиции; факультет подготовки специалистов для подразделений превентивной деятельности).
Подробности о вступительной кампании читайте по ссылке.
Напомним, в пятницу, 7 апреля, Национальная полиция Украины назначила нового временного руководителя Главного управления Национальной полиции в Одесской области. Им стал полковник полиции Иван Жук, который представил начальник Департамента кадрового обеспечения Нацполиции Сергей Кобец.
Напомним, в Украине стартовала вступительная кампания в военных учебных заведениях, в том числе в Одессе. На обучение приглашают не только выпускников школ, но и взрослых мужчин и женщин.