Як в Одесі демонтували пам’ятники Катерині ІІ та Суворову

Наприкінці 2022 року Одеса остаточно позбулася двох символів російської імперії — пам’ятників "Засновникам Одеси" включно з фігурою Катерини ІІ та Олександру Суворову. Демонтаж став не спонтанним кроком, а фіналом тривалих суперечок і рішень, які визрівали роками.

Новини.LIVE згадують, як відбувався демонтаж пам'ятників та що цьому передувало.

Знесення фігури Катерини II

Упродовж 2022 року пам’ятник Катерині II на Катерининській площі неодноразово ставав об’єктом публічних дій з боку активістів.

У березні та квітні 2022 року монумент кілька разів розмальовували фарбою. На скульптурі та постаменті з’являлися написи. Після кожного інциденту пам’ятник очищали комунальні служби.

У серпні 2022 року активісти натягнули мотузку на шию скульптури Катерини II. Протягом року пам’ятник кілька разів обгороджували, а доступ до нього тимчасово обмежували. Інформаційні таблички та елементи доброустрою навколо площі змінювали або прибирали.

Фігура Катерини II. Фото: Новини.LIVE

Петиції та рішення міськради

Восени 2022 року в Одесі зареєстрували електронні петиції щодо демонтажу пам’ятника Катерині II. Вони набрали необхідну кількість підписів.

30 листопада 2022 року Одеська міська рада ухвалила рішення про демонтаж пам’ятника "Засновникам Одеси", до складу якого входила фігура Катерини II, та про перенесення його з публічного простору.

Демонтаж пам’ятника відбувся в ніч на 29 грудня 2022 року. Роботи проводили у нічний час, із залученням комунальних служб і правоохоронців. Усі елементи композиції зняли з постаменту та вивезли з Катерининської площі.

Знесення пам'ятника Суворову

В ту ніч знесли й монумент російському полководцю Олександру Суворову. Він розташовувався на перехресті біля "Молодої Гвардії". Постамент гучно і з російськими триколорами відкрили у 2012 році. А ось зносили Суворова з конем тихо посеред ночі. Одеська міськрада повідомила, що це було зроблено згідно з рішенням сесії від 30 листопада 2022 року.

Постамент, де стояв пам'ятник Суворову. Фото: Новини.LIVE

Після демонтажу пам’ятники Катерині II та Олександру Суворову передали на зберігання до Одеського художнього музею. Монументи не встановлювали на нових локаціях і не повертали в публічний простір міста.

Пам'ятник Суворову. Фото: Новини.LIVE

