Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Как в Одессе прощались с империей — снос Екатерины II и Суворова

Как в Одессе прощались с империей — снос Екатерины II и Суворова

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 13:23
Как в Одессе демонтировали памятники Екатерине ІІ и Суворову
Постамент, на котором стояла фигура российской императрицы. Фото: Новини.LIVE

В конце 2022 года Одесса окончательно избавилась от двух символов российской империи — памятников "Основателям Одессы" включая фигуру Екатерины II и Александру Суворову. Демонтаж стал не спонтанным шагом, а финалом длительных споров и решений, которые вызревали годами.

Новини.LIVE вспоминают, как происходил демонтаж памятников и что этому предшествовало.

Реклама
Читайте также:

Снос фигуры Екатерины II

В течение 2022 года памятник Екатерине II на Екатерининской площади неоднократно становился объектом публичных действий со стороны активистов.

В марте и апреле 2022 года монумент несколько раз разрисовывали краской. На скульптуре и постаменте появлялись надписи. После каждого инцидента памятник очищали коммунальные службы.

В августе 2022 года активисты натянули веревку на шею скульптуры Екатерины II. В течение года памятник несколько раз огораживали, а доступ к нему временно ограничивали. Информационные таблички и элементы благоустройства вокруг площади меняли или убирали.

Знесення Катерини II
Фигура Екатерины II. Фото: Новости.LIVE

Петиции и решения горсовета

Осенью 2022 года в Одессе зарегистрировали электронные петиции о демонтаже памятника Екатерине II. Они набрали необходимое количество подписей.

30 ноября 2022 года Одесский городской совет принял решение о демонтаже памятника "Основателям Одессы", в состав которого входила фигура Екатерины II, и о переносе его из публичного пространства.

Демонтаж памятника состоялся в ночь на 29 декабря 2022 года. Работы проводились в ночное время, с привлечением коммунальных служб и правоохранителей. Все элементы композиции сняли с постамента и вывезли с Екатерининской площади.

Снос памятника Суворову

В ту ночь снесли и монумент русскому полководцу Александру Суворову. Он располагался на перекрестке возле "Молодой Гвардии". Постамент громко и с российскими триколорами открыли в 2012 году. А вот сносили Суворова с конем тихо посреди ночи. Одесский горсовет сообщил, что это было сделано согласно решению сессии от 30 ноября 2022 года.

Знесення Суворова
Постамент, где стоял памятник Суворову. Фото: Новости.LIVE

После демонтажа памятники Екатерине II и Александру Суворову передали на хранение в Одесский художественный музей. Монументы не устанавливали на новых локациях и не возвращали в публичное пространство города.

Знесення Суворова і коня
Памятник Суворову. Фото: Новости.LIVE

Напомним, в Одессе предлагают перетопить памятник Екатерине ІІ и Суворову на монеты. Также мы писали, что в Одессе готовятся убрать из публичного пространства российские и советские памятники, в частности те, что стоят в центре города и попадают в зону ЮНЕСКО.

Одесса снос Одесская область достопримечательности Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации