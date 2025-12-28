Как в Одессе демонтировали памятники Екатерине ІІ и Суворову

Постамент, на котором стояла фигура российской императрицы. Фото: Новини.LIVE

В конце 2022 года Одесса окончательно избавилась от двух символов российской империи — памятников "Основателям Одессы" включая фигуру Екатерины II и Александру Суворову. Демонтаж стал не спонтанным шагом, а финалом длительных споров и решений, которые вызревали годами.

Новини.LIVE вспоминают, как происходил демонтаж памятников и что этому предшествовало.

Снос фигуры Екатерины II

В течение 2022 года памятник Екатерине II на Екатерининской площади неоднократно становился объектом публичных действий со стороны активистов.

В марте и апреле 2022 года монумент несколько раз разрисовывали краской. На скульптуре и постаменте появлялись надписи. После каждого инцидента памятник очищали коммунальные службы.

В августе 2022 года активисты натянули веревку на шею скульптуры Екатерины II. В течение года памятник несколько раз огораживали, а доступ к нему временно ограничивали. Информационные таблички и элементы благоустройства вокруг площади меняли или убирали.

Фигура Екатерины II. Фото: Новости.LIVE

Петиции и решения горсовета

Осенью 2022 года в Одессе зарегистрировали электронные петиции о демонтаже памятника Екатерине II. Они набрали необходимое количество подписей.

30 ноября 2022 года Одесский городской совет принял решение о демонтаже памятника "Основателям Одессы", в состав которого входила фигура Екатерины II, и о переносе его из публичного пространства.

Демонтаж памятника состоялся в ночь на 29 декабря 2022 года. Работы проводились в ночное время, с привлечением коммунальных служб и правоохранителей. Все элементы композиции сняли с постамента и вывезли с Екатерининской площади.

Снос памятника Суворову

В ту ночь снесли и монумент русскому полководцу Александру Суворову. Он располагался на перекрестке возле "Молодой Гвардии". Постамент громко и с российскими триколорами открыли в 2012 году. А вот сносили Суворова с конем тихо посреди ночи. Одесский горсовет сообщил, что это было сделано согласно решению сессии от 30 ноября 2022 года.

Постамент, где стоял памятник Суворову. Фото: Новости.LIVE

После демонтажа памятники Екатерине II и Александру Суворову передали на хранение в Одесский художественный музей. Монументы не устанавливали на новых локациях и не возвращали в публичное пространство города.

Памятник Суворову. Фото: Новости.LIVE

Напомним, в Одессе предлагают перетопить памятник Екатерине ІІ и Суворову на монеты.