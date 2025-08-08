Збиття дронів ЗС РФ над Одещиною - відео

Як збивали дрони над Одещиною — військові показали відео
Сьогодні вночі, 8 серпня одеські військові протиповітряної оборони знову продемонстрували майстерність у збитті дронів. Службовці знищили у небі 12 ворожих ударних безпілотників типу "Shahed".
Про це повідомили у Повітряних силах України.
Подробиці бою
Воїни мобільних вогневих груп зенітної ракетної Одеської бригади помітили десятки ворожих дронів, які пролітали над регіоном. Військові діяли злагоджено: почали стріляти по ворожих безпілотниках одразу з декількох точок.
В результаті 12 БПлА ЗС РФ були знищені у небі та впали, не долетівши до своїх цілей.
"12 ворожих ударних безпілотників типу "Shahed" збили воїни мобільних вогневих груп зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування "Південь" вночі 8 серпня 2025 року на Одещині",— йдеться у повідомленні військових.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як штучний інтелект допоможе збивати дрони над Миколаївщиною. А також про те, чому безпілотники небезпечні навіть після їх знищення.
Читайте Новини.LIVE!