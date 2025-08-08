Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Як збивали дрони над Одещиною — військові показали відео

Як збивали дрони над Одещиною — військові показали відео

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 19:50
Збиття дронів ЗС РФ над Одещиною - відео
Збиття дронів. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Сьогодні вночі, 8 серпня одеські військові протиповітряної оборони знову продемонстрували майстерність у збитті дронів. Службовці знищили у небі 12 ворожих ударних безпілотників типу "Shahed".

Про це повідомили у Повітряних силах України.

Реклама
Читайте також:

Подробиці бою

Воїни мобільних вогневих груп зенітної ракетної Одеської бригади помітили десятки ворожих дронів, які пролітали над регіоном. Військові діяли злагоджено: почали стріляти по ворожих безпілотниках одразу з декількох точок.

В результаті 12 БПлА ЗС РФ були знищені у небі та впали, не долетівши до своїх цілей.

"12 ворожих ударних безпілотників типу "Shahed" збили воїни мобільних вогневих груп зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування "Південь" вночі 8 серпня 2025 року на Одещині",— йдеться у повідомленні військових.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як штучний інтелект допоможе збивати дрони над Миколаївщиною. А також про те, чому безпілотники небезпечні навіть після їх знищення.

Одеса обстріли Новини Одеси дрони війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації