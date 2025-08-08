Збиття дронів ЗС РФ над Одещиною - відео

Збиття дронів. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Сьогодні вночі, 8 серпня одеські військові протиповітряної оборони знову продемонстрували майстерність у збитті дронів. Службовці знищили у небі 12 ворожих ударних безпілотників типу "Shahed".

Про це повідомили у Повітряних силах України.

Реклама

Читайте також:

Подробиці бою

Воїни мобільних вогневих груп зенітної ракетної Одеської бригади помітили десятки ворожих дронів, які пролітали над регіоном. Військові діяли злагоджено: почали стріляти по ворожих безпілотниках одразу з декількох точок.

В результаті 12 БПлА ЗС РФ були знищені у небі та впали, не долетівши до своїх цілей.

"12 ворожих ударних безпілотників типу "Shahed" збили воїни мобільних вогневих груп зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування "Південь" вночі 8 серпня 2025 року на Одещині",— йдеться у повідомленні військових.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як штучний інтелект допоможе збивати дрони над Миколаївщиною. А також про те, чому безпілотники небезпечні навіть після їх знищення.