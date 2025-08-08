Видео
Главная Одесса Как сбивали дроны над Одесчиной — военные показали видео

Как сбивали дроны над Одесчиной — военные показали видео

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 19:50
Сбитие дронов ВС РФ над Одесской областью - видео
Сбивание дронов. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Сегодня ночью, 8 августа одесские военные противовоздушной обороны снова продемонстрировали мастерство в сбитии дронов. Служащие уничтожили в небе 12 вражеских ударных беспилотников типа "Shahed".

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Читайте также:

Подробности боя

Воины мобильных огневых групп зенитной ракетной Одесской бригады заметили десятки вражеских дронов, которые пролетали над регионом. Военные действовали слаженно: начали стрелять по вражеским беспилотникам сразу из нескольких точек.

В результате 12 БПлА ВС РФ были уничтожены в небе и упали, не долетев до своих целей.

"12 вражеских ударных беспилотников типа "Shahed" сбили воины мобильных огневых групп зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования "Пивдень" ночью 8 августа 2025 года в Одесской области",— говорится в сообщении военных.

Напомним, недавно мы писали о том, как искусственный интеллект поможет сбивать дроны над Николаевской областью. А также о том, почему беспилотники опасны даже после их уничтожения.

Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
