Сбитие дронов ВС РФ над Одесской областью - видео

Сегодня ночью, 8 августа одесские военные противовоздушной обороны снова продемонстрировали мастерство в сбитии дронов. Служащие уничтожили в небе 12 вражеских ударных беспилотников типа "Shahed".

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Подробности боя

Воины мобильных огневых групп зенитной ракетной Одесской бригады заметили десятки вражеских дронов, которые пролетали над регионом. Военные действовали слаженно: начали стрелять по вражеским беспилотникам сразу из нескольких точек.

В результате 12 БПлА ВС РФ были уничтожены в небе и упали, не долетев до своих целей.

"12 вражеских ударных беспилотников типа "Shahed" сбили воины мобильных огневых групп зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования "Пивдень" ночью 8 августа 2025 года в Одесской области",— говорится в сообщении военных.

