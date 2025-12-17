Збитя дронів над Одещиною: відео роботи ППО

Боєць мобільної вогневої групи. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Минулої доби Одещина знову була під ударом російських безпілотників. Сили оборони знищили одразу кілька ворожих дронів різних типів. Працювали прикордонники, військові моряки та підрозділи ППО півдня. Частину БпЛА збили ще на підльоті до цілей.

Відео збиття дронів показали в Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби.

Збиття дронів

Минулої доби Російська Федерація атакувала Одещину баражуючими боєприпасами. Прикордонники Білгород-Дністровського та Ізмаїльського загонів знищили три ворожі БпЛА типу Shahed-136/131. За попередніми даними, дрони могли бути спрямовані на об’єкти цивільної та критичної інфраструктури. Вранці 17 грудня до відбиття повітряної атаки долучилися й Військово-Морські Сили ЗС України. Станом на 11:50 військові моряки у складі угруповань Сил оборони збили ще два ударні дрони типу Shahed-136.

Загалом, за інформацією протиповітряної оборони півдня, станом на 09:30 17 грудня було знищено дев’ять ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів. Крім того, протягом 16 грудня сили оборони ліквідували один розвідувальний і 27 ударних безпілотників. Сили оборони України продовжують захищати небо півдня та знищувати ворожі цілі на землі, в морі й у повітрі.

