Сбитие дронов над Одесской областью: видео работы ПВО

Боец мобильной огневой группы. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

За прошедшие сутки Одесская область снова была под ударом российских беспилотников. Силы обороны уничтожили сразу несколько вражеских дронов разных типов. Работали пограничники, военные моряки и подразделения ПВО юга. Часть БпЛА сбили еще на подлете к целям.

Видео сбивания дронов показали в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы.

Реклама

Читайте также:

Сбивание дронов

За прошедшие сутки Российская Федерация атаковала Одесскую область барражирующими боеприпасами. Пограничники Белгород-Днестровского и Измаильского отрядов уничтожили три вражеских БпЛА типа Shahed-136/131. По предварительным данным, дроны могли быть направлены на объекты гражданской и критической инфраструктуры. Утром 17 декабря к отражению воздушной атаки присоединились и Военно-Морские Силы ВС Украины. По состоянию на 11:50 военные моряки в составе группировок Сил обороны сбили еще два ударных дрона типа Shahed-136.

Всего, по информации противовоздушной обороны юга, по состоянию на 09:30 17 декабря было уничтожено девять ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов. Кроме того, в течение 16 декабря силы обороны ликвидировали один разведывательный и 27 ударных беспилотников. Силы обороны Украины продолжают защищать небо юга и уничтожать вражеские цели на земле, в море и в воздухе.

Напомним, мы сообщали, что ночью россияне атаковали транспортную инфраструктуру в Одесской области. Также мы писали, что сегодня, 17 декабря, в Одесской области раздавались взрывы.