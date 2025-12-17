Видео
Главная Одесса На Одесчине слышны взрывы — что известно об атаке

На Одесчине слышны взрывы — что известно об атаке

Дата публикации 17 декабря 2025 10:15
В Одесской области были слышны взрывы
Дроны в небе. Фото иллюстративное: ОК "Юг"

В Одесской области раздаются взрывы, сегодня, 17 декабря. Российские ударные БпЛА атакуют область. Сейчас о последствиях ничего не известно.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Взрывы в Одесской области

Сегодня, в среду, 17 декабря, в Одесской области раздаются взрывы. Их могли слышать и жители окрестностей областного центра. Воздушные силы сообщали о движении ударных беспилотников из акватории Черного моря. Под атакой район Черноморска, Овидиополя, Затоки. Тревогу объявили в 09:20. Взрывы были слышны около 10:10 и 10:20. На данный момент информации о последствиях нет.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

 

Одесса взрыв Одесская область обстрелы Новости Одессы атака дрон-камикадзе
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
