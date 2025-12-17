На Одещині було чутно вибухи

Дрони в небі. Фото ілюстративне: ОК "Південь"

На Одещині лунають вибухи, сьогодні, 17 грудня. Російські ударні БпЛА атакують область. Наразі про наслідки нічого не відомо.

Про це повідомляють моніторинові канали.

Вибухи на Одещині

Сьогодні, у середу, 17 грудня, на Одещині лунають вибхи. Їх могли чути і жителі околиць обласного центру. Повітряні сили повідомляли про рух ударних безпілотників з акваторії Чорного моря. Під атакою район Чорноморська, Овідіополя, Затоки. Тривогу оголосили о 09:20. Вибухи було чутно близько 10:10 та 10:20. Наразі інформації про наслідки немає.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.