Як зменшення призовного віку вплине на стан армії — думка одеського юриста

Солдати на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Згідно з новим законопроєктом про посилення мобілізації, в Україні планують зменшити призовний вік з 27 до 25 років. Це допоможе державі призвати на службу необхідних 500 тисяч солдатів, про яких повідомляло Міністерство оборони.

Про те, як це вплине на суспільство та армію ексклюзивно журналістам Новини.LIVE розповів адвокат Олексій Шалару.

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За його словами, саме зниження призовного віку принесе армії необхідний ресурс солдатів, однак невідомо, яка від них буде ефективність.

"Я не можу сказати, як це воно буде. Просто зараз відомо, що зменшують вік і збільшують кількість, яку потрібно мобілізувати. Я сумніваюся, що це дасть сильно позитивну динаміку", — сказав юрист.

Чоловіки стануть більше ховатися

Також правозахисник зазначив, що у випадку ухвалення цього законопроєкту з вулиць міст взагалі можуть зникнути чоловіки. Адже ні в кого немає мотивації бути "вкраденим" представниками ТЦК лише за статевою ознакою.

"Я таких не розумію, і не підтримую. Але дійсно такі є. Вони не ходять вулицями і пересуваються тільки на автівках. Це реально видно. І кількість таких людей тільки збільшиться, якщо ухвалять цей закон", — додав Олексій Шалару.

Нагадаємо, у Різдвяний вечір Кабін опублікував пояснювальну записку до законопроєкту про мобілізацію, який мають розглянути депутати вже 10 січня. Народний депутат Олексій Гончаренко вніс до Комітету з нацбезпеки свій варіант документа через значний резонанс у суспільстві.

Також ми писали, що більшість правозахисників та військових наполягають на необхідності внесення правок до проєкту про мобілізацію. Про те, чи є зможуть народні депутати ухвалити законопроєкт у першому читанні, ексклюзивно журналістам Новини.LIVE розповів адвокат Олексій Шалару.