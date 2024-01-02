Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Як зменшення призовного віку вплине на стан армії — думка одеського юриста arrow

Як зменшення призовного віку вплине на стан армії — думка одеського юриста

2 січня 2024 18:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Як зменшення призовного віку вплине на стан армії — думка одеського юриста
Солдати на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Згідно з новим законопроєктом про посилення мобілізації, в Україні планують зменшити призовний вік з 27 до 25 років. Це допоможе державі призвати на службу необхідних 500 тисяч солдатів, про яких повідомляло Міністерство оборони.

Про те, як це вплине на суспільство та армію ексклюзивно журналістам Новини.LIVE розповів адвокат Олексій Шалару.

Читайте також:

За його словами, саме зниження призовного віку принесе армії необхідний ресурс солдатів, однак невідомо, яка від них буде ефективність.  

"Я не можу сказати, як це воно буде. Просто зараз відомо, що зменшують вік і збільшують кількість, яку потрібно мобілізувати. Я сумніваюся, що це дасть сильно позитивну динаміку", — сказав юрист. 

Чоловіки стануть більше ховатися

Також правозахисник зазначив, що у випадку ухвалення цього законопроєкту з вулиць міст взагалі можуть зникнути чоловіки. Адже ні в кого немає мотивації бути "вкраденим" представниками ТЦК лише за статевою ознакою. 

"Я таких не розумію, і не підтримую. Але дійсно такі є. Вони не ходять вулицями і пересуваються тільки на автівках. Це реально видно. І кількість таких людей тільки збільшиться, якщо ухвалять цей закон", — додав Олексій Шалару. 

Нагадаємо, у Різдвяний вечір Кабін опублікував пояснювальну записку до законопроєкту про мобілізацію, який мають розглянути депутати вже 10 січня. Народний депутат Олексій Гончаренко вніс до Комітету з нацбезпеки свій варіант документа через значний резонанс у суспільстві. 

Також ми писали, що більшість правозахисників та військових наполягають на необхідності внесення правок до проєкту про мобілізацію. Про те, чи є зможуть народні депутати ухвалити законопроєкт у першому читанні, ексклюзивно журналістам Новини.LIVE розповів адвокат Олексій Шалару.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

20 грудня 2023

14:33 У Росії ухвалили рішення про вихід з УЄФА — що відомо

Актуальне по темі