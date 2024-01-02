Как уменьшение призывного возраста повлияет на состояние армии — мнение одесского юриста

Солдаты на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Согласно новому законопроекту об усилении мобилизации, в Украине планируют уменьшить призывной возраст с 27 до 25 лет. Это поможет государству призвать на службу необходимые 500 тысяч солдат, о которых сообщало Министерство обороны.

О том, как это повлияет на общество и армию эксклюзивно журналистам Новини.LIVE рассказал адвокат Алексей Шалару.

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По его словам, именно понижение призывного возраста принесет армии необходимый ресурс солдат, однако неизвестно, какая от них будет эффективность.

"Я не могу сказать, как это будет. Просто сейчас известно, что уменьшают возраст и увеличивают количество, которое нужно мобилизовать. Я сомневаюсь, что это даст сильно положительную динамику", — сказал юрист.

Мужчины станут больше прятаться

Также правозащитник отметил, что в случае принятия этого законопроекта с улиц городов вообще могут исчезнуть мужчины. Ведь ни у кого нет мотивации быть "украденным" представителями ТЦК только по половому признаку.

"Я таких не понимаю, и не поддерживаю. Но действительно такие есть. Они не ходят по улицам и передвигаются только на автомобилях. Это реально видно. И количество таких людей только увеличится, если примут этот закон", — добавил Алексей Шалару.

Напомним, в Рождественский вечер Кабин опубликовал объяснительную записку к законопроекту о мобилизации, который должны рассмотреть депутаты уже 10 января. Народный депутат Алексей Гончаренко внес в Комитет по нацбезопасности свой вариант документа из-за значительного резонанса в обществе.

Также мы писали, что большинство правозащитников и военных настаивают на необходимости внесения правок в проект мобилизации. О том, смогут ли народные депутаты принять законопроект в первом чтении, эксклюзивно журналистам Новини.LIVE рассказал адвокат Алексей Шалару.