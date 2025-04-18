Представили новий дизайн площі 10 квітня в Одесі

Площа 10 квітня. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одеситам представили новий дизайн елементів монумента "Крила перемоги", що на площі 10 квітня. Деякі елементи меморіалу зміняться, але зірку на обеліску планують залишити.

Інформація про це шириться соцмережами.

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Як зміниться монумент

На двох тумбах залишиться указ про присвоєння Одесі звання Міста-Героя, але в укороченій версії. Саме зображення медалі "Золота Зірка" стане меншим. Прізвища героїв Радянського Союзу і повних кавалерів ордена Слави залишать. А написи на "крилах" меморіалу, звернених на вулицю Генуезьку змінять: замість "1941–1945" буде "1939" ліворуч і "1945" праворуч.

"У період ремонту обеліска, інші частини меморіалу не були порушені. Зараз разом із заміною імен було б раціонально привести до ладу і самі крила. Червоний колір граніту був частиною радянської символіки і було б розумним замінити його на сірий", — пояснила архітекторка Ната Головченко в інтерв'ю кореспондентам "Думської".

Макет меморіалу. Фото: соцмережі

Золоту зірку, що знаходиться на обеліску чіпати не будуть, адже вона не є радянською символікою.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як одести відмітили 10 квітня. А також про квітучі магнолії в нашому місті.