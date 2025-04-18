Представили новый дизайн площади 10 апреля в Одессе

Площадь 10 апреля. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесситам представили новый дизайн элементов монумента "Крылья победы", что на площади 10 апреля. Некоторые элементы мемориала изменятся, но звезду на обелиске планируют оставить.

Информация об этом распространяется по соцсетям.

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Как изменится монумент

На двух тумбах останется указ о присвоении Одессе звания Города-Героя, но в укороченной версии. Само изображение медали "Золотая Звезда" станет меньше. Фамилии героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы оставят. А надписи на "крыльях" мемориала, обращенных на улицу Генуэзскую изменят: вместо "1941-1945" будет "1939" слева и "1945" справа.

"В период ремонта обелиска, другие части мемориала не были затронуты. Сейчас вместе с заменой имен было бы рационально привести в порядок и сами крылья. Красный цвет гранита был частью советской символики и было бы разумным заменить его на серый",— объяснила архитектор Ната Головченко в интервью корреспондентам "Думской".

Макет мемориала. Фото: соцсети

Золотую звезду, находящуюся на обелиске трогать не будут, ведь она не является советской символикой.

Напомним, недавно мы писали о том, как одесситы отметили 10 апреля. А также о цветущих магнолиях в нашем городе.