Якби Україну прийняли в НАТО та ЄС, то цієї війни не було б, — Дмитро Кулеба

Голова МЗС України Дмитро Кулеба. Фото: Новини.LIVE

Партнерам України необхідно нарощувати військову підтримку. Тільки так ми зможемо перемогти Росію у цій кривавій війні.

Про це під час пресбрифінгу з головою МЗС Німеччини в Одесі повідомив очільник українського міністерства Дмитро Кулеба.

Війни можна було уникнути

Кулеба сказав, що ситуація зараз в Україні могла б бути іншою. Для цього міжнародним партнерам потрібно було прийняти країну до Європейського Союзу та НАТО ще з моменту визнання незалежності.

"Якби з самого початку незалежності Німеччина та Захід не дивилися б на Україну через призму Росії, й забрали б її в НАТО та ЄС, то цієї війни просто не було б", — заявив міністр.

Він також наголосив, що якби світ почув Україну за рік до вторгнення та надав їй зброю, війни б не було. Це саме стосується й дій міжнародних партнерів уже в перші дні вторгнення.

"Якби всі рішення про підтримку України були швидко ухвалені та реалізовані, то ми б сьогодні були в Луганську та давали б пресконференцію про єдину Європу від Лісабону до Луганська", — додав Дмитро Кулеба.

Нарощування військової підтримки

Кулеба також закликав міжнародних партнерів до активного нарощування військової підтримки. Він вважає, що тільки з відповідними заходами можна перемогти Росію.

"Шлях до миру лежить через нарощування підтримки. Тільки перемігши Росію на полі бою, можна домовитися про сталий мир", — заявив міністр МЗС.

Раніше ми писали, що деякі члени НАТО досі не готові ухвалити рішення про вступ через "психологічні барʼєри".

Додамо, Бундестаг назвав Росію найбільшою загрозою для Європи та повідомив про підтримку України як національний інтерес Німеччини.