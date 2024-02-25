Если бы Украину приняли в НАТО и ЕС, этой войны не было бы, — Дмитрий Кулеба
Партнерам Украины необходимо наращивать военную поддержку. Только так мы сможем победить Россию в этой кровавой войне.
Об этом во время пресс брифинга с главой МИД Германии в Одессе сообщил глава украинского министерства Дмитрий Кулеба.
Войны можно было избежать
Кулеба сказал, что ситуация сейчас в Украине могла бы быть другой. Для этого международным партнерам необходимо было принять страну в Европейский Союз и НАТО еще с момента признания независимости.
"Если бы с самого начала независимости Германия и Запад не смотрели на Украину через призму России, и забрали бы ее у НАТО и ЕС, то этой войны просто не было бы", — заявил министр.
Он также подчеркнул, что если бы мир услышал Украину за год до вторжения и предоставил ей оружие, войны не было бы. Это же касается и действий международных партнеров уже в первые дни вторжения.
"Если бы все решения о поддержке Украины были быстро приняты и реализованы, то мы бы сегодня были в Луганске и давали бы пресс-конференцию о единой Европе от Лиссабона до Луганска", — добавил Дмитрий Кулеба.
Наращивание военной поддержки
Кулеба также призвал международных партнеров к активному наращиванию военной поддержки. Он считает, что только с ответными мерами можно победить Россию.
"Путь к миру лежит через наращивание поддержки. Только победив Россию на поле боя, можно договориться о установившемся мире", — заявил министр МИД.
Ранее мы писали, что некоторые члены НАТО до сих пор не готовы принять решение о вступлении из-за "психологических барьеров".
Добавим, Бундестаг назвал Россию самой большой угрозой для Европы и сообщил о поддержке Украины как национальном интересе Германии.
Читайте Новини.LIVE!