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Если бы Украину приняли в НАТО и ЕС, этой войны не было бы, — Дмитрий Кулеба

25 февраля 2024 19:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Если бы Украину приняли в НАТО и ЕС, этой войны не было бы, — Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Партнерам Украины необходимо наращивать военную поддержку. Только так мы сможем победить Россию в этой кровавой войне.

Об этом во время пресс брифинга с главой МИД Германии в Одессе сообщил глава украинского министерства Дмитрий Кулеба.

Войны можно было избежать

Кулеба сказал, что ситуация сейчас в Украине могла бы быть другой. Для этого международным партнерам необходимо было принять страну в Европейский Союз и НАТО еще с момента признания независимости.

"Если бы с самого начала независимости Германия и Запад не смотрели на Украину через призму России, и забрали бы ее у НАТО и ЕС, то этой войны просто не было бы", — заявил министр.

Он также подчеркнул, что если бы мир услышал Украину за год до вторжения и предоставил ей оружие, войны не было бы. Это же касается и действий международных партнеров уже в первые дни вторжения.

"Если бы все решения о поддержке Украины были быстро приняты и реализованы, то мы бы сегодня были в Луганске и давали бы пресс-конференцию о единой Европе от Лиссабона до Луганска", — добавил Дмитрий Кулеба.

Наращивание военной поддержки

Кулеба также призвал международных партнеров к активному наращиванию военной поддержки. Он считает, что только с ответными мерами можно победить Россию.

"Путь к миру лежит через наращивание поддержки. Только победив Россию на поле боя, можно договориться о установившемся мире", — заявил министр МИД.

Ранее мы писали, что некоторые члены НАТО до сих пор не готовы принять решение о вступлении из-за "психологических барьеров".

Добавим, Бундестаг назвал Россию самой большой угрозой для Европы и сообщил о поддержке Украины как национальном интересе Германии.

Дмитрий Кулеба
Одесса
война
военная помощь
Одесская область
Одесская ОГА
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