Які документи потрібні для вступу до одеських вишів

Тестування. Фото: pixabay

Міносвіти оприлюднило список документів необхідних для вступу до вищих навчальних закладів Одеси. Хлопцям необхідно буде додатково надати копію військово-облікового документа.

Про це повідомляє Міністерство освіти й науки України.

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Реєстрація особистого кабінету

Для подання заяв на вступ до одеських закладів вищої освіти необхідно зареєструвати електронний кабінет. Це можна буде зробити з 1 липня.

Цьогоріч абітурієнти подаватимуть заяви онлайн, тож під час реєстрації необхідно внести:

електронну пошту, до якої є доступ;

пароль;

серію та номер документа про раніше здобуту освіту;

номер, PIN-код і рік отримання сертифіката ЗНО/НМТ;

тип (серію) та номер документа, що посвідчує особу, або номер облікової картки платника податків (у разі відсутності сертифікатів).

Для вступу підходять сертифікати ЗНО за 2020 або 2021 рік, а також результати проходження НМТ у 2022 або 2023 році.

"Перелік документів, необхідних для вступу, зокрема додаткових, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію, встановлюють ЗВО у своїх Правилах приймання", — йдеться у повідомленні.

Які документи треба надавати в одеський виш для зарахування?

Після конкурсного відбору майбутнім студентам необхідно буде подати:

підписану заяву, яку можна видрукувати з електронного кабінету;

копії документа, що посвідчує особу;

копію документа про освіту (атестату й додатка до нього).

Хлопцям необхідно буде додатково надати копію військово-облікового документа.

Нагадаємо, Одеська область успішно пройшла основну сесію національного мультипредметного тесту (НМТ) у період з 7 по 20 червня 2023 року. Загалом в основній сесії взяли участь 15 357 абітурієнтів Одеської області.