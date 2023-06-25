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Які документи потрібні для вступу до одеських вишів

25 червня 2023 20:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Які документи потрібні для вступу до одеських вишів
Тестування. Фото: pixabay
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Міносвіти оприлюднило список документів необхідних для вступу до вищих навчальних закладів Одеси. Хлопцям необхідно буде додатково надати копію військово-облікового документа.

Про це повідомляє Міністерство освіти й науки України.

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Реєстрація особистого кабінету

Для подання заяв на вступ до одеських закладів вищої освіти необхідно зареєструвати електронний кабінет. Це можна буде зробити з 1 липня.

Цьогоріч абітурієнти подаватимуть заяви онлайн, тож під час реєстрації необхідно внести:

  • електронну пошту, до якої є доступ;
  • пароль;
  • серію та номер документа про раніше здобуту освіту;
  • номер, PIN-код і рік отримання сертифіката ЗНО/НМТ;
  • тип (серію) та номер документа, що посвідчує особу, або номер облікової картки платника податків (у разі відсутності сертифікатів).
  • Для вступу підходять сертифікати ЗНО за 2020 або 2021 рік, а також результати проходження НМТ у 2022 або 2023 році.

"Перелік документів, необхідних для вступу, зокрема додаткових, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію, встановлюють ЗВО у своїх Правилах приймання", — йдеться у повідомленні.

Які документи треба надавати в одеський виш для зарахування?

Після конкурсного відбору майбутнім студентам необхідно буде подати:

  • підписану заяву, яку можна видрукувати з електронного кабінету;
  • копії документа, що посвідчує особу;
  • копію документа про освіту (атестату й додатка до нього).

Хлопцям необхідно буде додатково надати копію військово-облікового документа.

Нагадаємо, Одеська область успішно пройшла основну сесію національного мультипредметного тесту (НМТ) у період з 7 по 20 червня 2023 року. Загалом в основній сесії взяли участь 15 357 абітурієнтів Одеської області. 

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