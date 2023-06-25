Які документи потрібні для вступу до одеських вишів
Міносвіти оприлюднило список документів необхідних для вступу до вищих навчальних закладів Одеси. Хлопцям необхідно буде додатково надати копію військово-облікового документа.
Про це повідомляє Міністерство освіти й науки України.
Реєстрація особистого кабінету
Для подання заяв на вступ до одеських закладів вищої освіти необхідно зареєструвати електронний кабінет. Це можна буде зробити з 1 липня.
Цьогоріч абітурієнти подаватимуть заяви онлайн, тож під час реєстрації необхідно внести:
- електронну пошту, до якої є доступ;
- пароль;
- серію та номер документа про раніше здобуту освіту;
- номер, PIN-код і рік отримання сертифіката ЗНО/НМТ;
- тип (серію) та номер документа, що посвідчує особу, або номер облікової картки платника податків (у разі відсутності сертифікатів).
- Для вступу підходять сертифікати ЗНО за 2020 або 2021 рік, а також результати проходження НМТ у 2022 або 2023 році.
"Перелік документів, необхідних для вступу, зокрема додаткових, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію, встановлюють ЗВО у своїх Правилах приймання", — йдеться у повідомленні.
Які документи треба надавати в одеський виш для зарахування?
Після конкурсного відбору майбутнім студентам необхідно буде подати:
- підписану заяву, яку можна видрукувати з електронного кабінету;
- копії документа, що посвідчує особу;
- копію документа про освіту (атестату й додатка до нього).
Хлопцям необхідно буде додатково надати копію військово-облікового документа.
Нагадаємо, Одеська область успішно пройшла основну сесію національного мультипредметного тесту (НМТ) у період з 7 по 20 червня 2023 року. Загалом в основній сесії взяли участь 15 357 абітурієнтів Одеської області.