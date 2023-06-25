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Какие документы нужны для поступления в одесские вузы

25 июня 2023 20:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Какие документы нужны для поступления в одесские вузы
Тестирование. Фото: pixabay
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Минобразования обнародовало список документов, необходимых для поступления в высшие учебные заведения Одессы. Ребятам необходимо будет дополнительно предоставить копию военно-учетного документа.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

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Регистрация личного кабинета

Для подачи заявлений на поступление в одесские учреждения высшего образования необходимо зарегистрировать электронный кабинет. Это можно сделать с 1 июля.

В этом году абитуриенты будут подавать заявления онлайн, поэтому при регистрации необходимо внести:

  • электронную почту, к которой есть доступ;
  • пароль;
  • серию и номер документа о ранее полученном образовании;
  • номер, PIN-код и год получения сертификата ЗНО/НМТ;
  • тип (серию) и номер документа, удостоверяющего личность, или номер учетной карточки налогоплательщика (при отсутствии сертификатов).
  • Для поступления подходят сертификаты ЗНО за 2020 или 2021 год, а также результаты прохождения НМТ в 2022 или 2023 году.

"Перечень документов, необходимых для поступления, в частности, дополнительных, если это вызвано особенностями поступления на определенную специальность или конкурсное предложение, устанавливают ЗВО в своих Правилах приема", говорится в сообщении.

Какие документы нужно предоставлять в одесский вуз для зачисления?

После конкурсного отбора будущим студентам необходимо подать:

  • подписанное заявление, которое можно напечатать из электронного кабинета;
  • копии документа, удостоверяющего личность;
  • копию документа об образовании (аттестата и приложения к нему).

Ребятам необходимо будет дополнительно предоставить копию военно-учетного документа.

Напомним, Одесская область успешно прошла основную сессию национального мультипредметного теста (НМТ) в период с 7 по 20 июня 2023 года. Всего в основной сессии приняло участие 15 357 абитуриентов Одесской области.

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