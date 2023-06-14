Завтра в Одесі припинять водопостачання: за якими адресами

Вода в бюветі. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 15 червня, деякі одесити будуть без водопостачання. Причина — проведення аварійно-ремонтних робіт.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Філія "Інфоксводоканал" доводить до відома, що у зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу 15 червня з 09:00 до 24:00 буде припинено подачу води споживачам таких вулиць міста:

ж/м "Слобідка",

Грушевського,

Агрономічна,

Хуторська.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Також може знадобитися час на заповнення системи й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155

Нагадаємо, незабаром платіжні картки майже 3 тисяч одеситів, які накопичили борги за послуги водопостачання та водовідведення, будуть піддані блокуванню. З початку травня набули чинності зміни до Закону України "Про виконавче провадження", які дозволяють накладати арешт на картки, розрахункові рахунки та списувати кошти з них для здійснення погашення боргу.