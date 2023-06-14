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Які вулиці в Одесі завтра будуть без води: перелік адрес

14 червня 2023 17:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Завтра в Одесі припинять водопостачання: за якими адресами
Вода в бюветі. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Завтра, 15 червня, деякі одесити будуть без водопостачання. Причина — проведення аварійно-ремонтних робіт.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Філія "Інфоксводоканал" доводить до відома, що у зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу 15 червня з 09:00 до 24:00 буде припинено подачу води споживачам таких вулиць міста: 

  • ж/м "Слобідка", 
  • Грушевського, 
  • Агрономічна, 
  • Хуторська.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Також може знадобитися час на заповнення системи й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.  

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155  

Нагадаємо, незабаром платіжні картки майже 3 тисяч одеситів, які накопичили борги за послуги водопостачання та водовідведення, будуть піддані блокуванню. З початку травня набули чинності зміни до Закону України "Про виконавче провадження", які дозволяють накладати арешт на картки, розрахункові рахунки та списувати кошти з них для здійснення погашення боргу.

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