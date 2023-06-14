Завтра в Одессе прекратят водоснабжение: по каким адресам

Вода в бювете. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 15 июня, некоторые одесситы будут без водоснабжения. Причина — проведение аварийно-ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Филиал "Инфоксводоканал" сообщает, что в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода 15 июня с 09:00 до 24:00 будет прекращена подача воды потребителям таких улиц города:

ж/м "Слободка",

Грушевского,

Агрономическая,

Хуторская.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. Также может потребоваться время заполнения системы и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155

Напомним, вскоре платежные карты почти 3 тысяч одесситов, накопивших долги за услуги водоснабжения и водоотведения, будут подвергнуты блокировке. С начала мая вступили в силу изменения в Закон Украины "Об исполнительном производстве", позволяющие налагать арест на карточки, расчетные счета и списывать средства с них для погашения долга.