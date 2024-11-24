Україна і США обговорюють ППО для міжконтинентальних ракет

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Україна веде переговори зі США щодо отримання передових систем протиповітряної оборони, здатних збивати міжконтинентальні ракети. Це питання вкрай актуальне на тлі зростання ракетних атак з боку Росії.

Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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Потрібен Patriot чи Aegis

За його словами, Україна активно обговорює зі Сполученими Штатами можливість отримання або модернізації сучасних систем протиповітряної оборони, таких як Patriot чи Aegis. Це питання є критично важливим для захисту країни та світу від російських ракетних ударів.

"Ми потребуємо якісного озброєння, зокрема сучасних систем ППО, які здатні протидіяти навіть міжконтинентальним ракетам. Це не лише наш захист, а й безпека Європи та всього світу", — зазначив він.

За словами Братчука, партнерські країни мають у своєму арсеналі достатньо таких систем, які можуть допомогти Україні відбити атаки ворога.

"Україна зараз захищає весь світ. Не варто зберігати озброєння, яке може залишитися непотрібним, коли загроза стане реальністю для інших країн", — наголосив він.

Високотехнологічна зброя

Окрім систем ППО, Україні необхідні інші високотехнологічні види зброї, які допоможуть змінити конфігурацію фронту.

"Сьогодні ворог активно використовує артилерію, авіацію та піхоту. Ефективна протидія можлива лише за умови технологічної переваги, яку ми можемо отримати завдяки західній допомозі", — додав Братчук.

Різдва може не бути...

Він також додав, що потрібно направити всі зусилля, щоб добитися цієї зброї, адже в іншому випадку, "Різдва може і не бути". Проте наголосив, що країна не збирається здаватися.

"Я розумію, що починають десь готуватися до грудневого Різдва, але Різдва може не бути, якщо Україна впаде. Зараз Україна не падає! Ми не збираємося цього робити. Але нам треба озброєння, підкреслюю якісна технологічна зброя", — сказав Братчук.

Нагадаємо, Туреччина, закривши протоки у Чорному морі, суттєво ускладнила Росії реалізацію планів із захоплення Одеси, Миколаєва та інших територій України. Також у Чорному морі на чергуванні окупанти залишили лише 6 кораблів.