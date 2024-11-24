Закриття проток Туреччиною завадило Росії захопити Одесу

Військові кораблі в Босфорській протоці. Фото: hurriyetdailynews

Туреччина, закривши протоки у Чорному морі, суттєво ускладнила Росії реалізацію планів із захоплення Одеси, Миколаєва та інших територій України. Це рішення стало одним із ключових факторів оборони країни.

Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав посол України в Туреччині Василь Боднар.

Читайте також:

Туреччина завадила захопленню Одеси

За його словами, закриття проток Босфор і Дарданелли відповідно до конвенції Монтре, з початку повномасштабної агресії Росії стало важливим кроком у захисті України.

"Одну "Москву" ми потопили, а ще два російські крейсери чекали у Середземному морі. І те, що Туреччина закрила протоки, вважаю, не дало змоги Росії використовувати свою перевагу на морі для захоплення Одеси, Миколаєва та інших територій, які, за планами Москви, мали бути окуповані внаслідок операцій з моря", — сказав Василь Боднар.

Посол України в Туреччині Василь Боднар. Фото: Радіо.Свобода

Туреччина — транспортний хаб для України

Окрім цього, дипломат підкреслив, що Туреччина стала важливим транспортним хабом для України. Зокрема, між країнами діє транспортний безвіз, що значно полегшує логістику для українських перевізників.

Зазначимо, що закриття проток відповідно до конвенції Монтре залишається одним із найвагоміших прикладів міжнародної підтримки, яка допомагає Україні стримувати російську агресію.

Нагадаємо, Росія та Іран пошкодили 20 суден у Чорному морі. Також удари РФ по енергетичній інфраструктурі Одеської області спричинили серйозні проблеми для енергопостачання в невизнаному Придністров'ї. Наразі через брак електроенергії один із заводів працює на мінімальній потужності.