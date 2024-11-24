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Туреччина зірвала плани Росії захопити Одесу та Миколаїв

24 листопада 2024 11:10
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Закриття проток Туреччиною завадило Росії захопити Одесу
Військові кораблі в Босфорській протоці. Фото: hurriyetdailynews
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Туреччина, закривши протоки у Чорному морі, суттєво ускладнила Росії реалізацію планів із захоплення Одеси, Миколаєва та інших територій України. Це рішення стало одним із ключових факторів оборони країни.

Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав посол України в Туреччині Василь Боднар.

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За його словами, закриття проток Босфор і Дарданелли відповідно до  конвенції Монтре, з початку повномасштабної агресії Росії стало важливим кроком у захисті України.

"Одну "Москву" ми потопили, а ще два російські крейсери чекали у Середземному морі. І те, що Туреччина закрила протоки, вважаю, не дало змоги Росії використовувати свою перевагу на морі для захоплення Одеси, Миколаєва та інших територій, які, за планами Москви, мали бути окуповані внаслідок операцій з моря", — сказав Василь Боднар.

Закриття проток врятувало Одесу та Миколаїв від Росії - фото 1
Посол України в Туреччині Василь Боднар. Фото: Радіо.Свобода

Туреччина — транспортний хаб для України

Окрім цього, дипломат підкреслив, що Туреччина стала важливим транспортним хабом для України. Зокрема, між країнами діє транспортний безвіз, що значно полегшує логістику для українських перевізників. 

Зазначимо, що закриття проток відповідно до конвенції Монтре залишається одним із найвагоміших прикладів міжнародної підтримки, яка допомагає Україні стримувати російську агресію.

Нагадаємо, Росія та Іран пошкодили 20 суден у Чорному морі. Також удари РФ по енергетичній інфраструктурі Одеської області спричинили серйозні проблеми для енергопостачання в невизнаному Придністров'ї. Наразі через брак електроенергії один із заводів працює на мінімальній потужності.

Одеса Чорне море Миколаїв Одеська область Новини Одеси війна

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