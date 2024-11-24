Закрытие проливов Турцией помешало России захватить Одессу

Военные корабли в Босфорском проливе. Фото: hurriyetdailynews

Турция, закрыв проливы в Черном море, существенно усложнила России реализацию планов по захвату Одессы, Николаева и других территорий Украины. Это решение явилось одним из ключевых факторов обороны страны.

Об этом в интервью Укринформу сказал посол Украины в Турции Василий Боднар.

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По его словам, закрытие проливов Босфор и Дарданеллы в соответствии с конвенцией Монтре с начала полномасштабной агрессии России стало важным шагом в защите Украины.

"Одну "Москву" мы потопили, а еще два российских крейсера ждали в Средиземном море. И то, что Турция закрыла проливы, считаю, не позволило России использовать свое преимущество на море для захвата Одессы, Николаева и других территорий, которые, по планам Москвы должны быть оккупированы в результате операций с моря", — сказал Василий Бондарь.

Посол Украины в Турции Василий Боднарь. Фото: Радио.Свобода

Турция — транспортный хаб для Украины

Кроме того, дипломат подчеркнул, что Турция стала важным транспортным хабом для Украины. В частности, между странами действует транспортный безвиз, что значительно облегчает логистику украинских перевозчиков.

Отметим, что закрытие проливов в соответствии с конвенцией Монтре остается одним из наиболее значимых примеров международной поддержки, которая помогает Украине сдерживать российскую агрессию.

Напомним, Россия и Иран повредили 20 судов в Черном море. Также удары РФ по энергетической инфраструктуре Одесской области повлекли за собой серьезные проблемы для энергоснабжения в непризнанном Приднестровье. Из-за нехватки электроэнергии один из заводов работает на минимальной мощности.