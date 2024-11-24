Украина и США обсуждают ПВО для межконтинентальных ракет

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Украина ведет переговоры с США по получению передовых систем противовоздушной обороны, способных сбивать межконтинентальные ракеты. Этот вопрос крайне актуален на фоне роста ракетных атак со стороны России.

Об этом в эфире телемарафона "Мы — Украина" заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Нужен Patriot или Aegis

По его словам, Украина активно обсуждает с США возможность получения или модернизации современных систем противовоздушной обороны, таких как Patriot или Aegis. Этот вопрос критически важен для защиты страны и мира от российских ракетных ударов.

"Мы нуждаемся в качественном вооружении, в том числе современных системах ПВО, которые способны противодействовать даже межконтинентальным ракетам. Это не только наша защита, но и безопасность Европы и всего мира", — отметил он.

По словам Братчука, партнерские страны имеют в своем арсенале достаточно таких систем, которые могут помочь Украине отразить атаки врага.

"Украина сейчас защищает весь мир. Не стоит хранить вооружение, которое может остаться ненужным, когда угроза станет реальностью для других стран", — подчеркнул он.

Высокотехнологичное оружие

Кроме систем ПВО, Украине необходимы другие высокотехнологичные виды оружия, которые помогут изменить конфигурацию фронта.

"Сегодня враг активно использует артиллерию, авиацию и пехоту. Эффективное противодействие возможно только при технологическом преимуществе, которое мы можем получить благодаря западной помощи", — добавил Братчук.

Рождества может не быть...

Он также добавил, что нужно направить все усилия, чтобы добиться этого оружия, ведь в противном случае, "Рождества может и не быть". Однако подчеркнул, что страна не собирается сдаваться.

"Я понимаю, что начинают где-то готовиться к декабрьскому Рождеству, но Рождества может не быть, если Украина упадет. Сейчас Украина не падает! Мы не собираемся этого делать. Но нам нужно вооружение, подчеркиваю качественное технологическое оружие", — сказал Братчук.

Напомним, Турция, закрыв проливы в Черном море, существенно усложнила России реализацию планов по захвату Одессы, Николаева и других территорий Украины. Также в Черном море на дежурстве кафиры оставили всего 6 кораблей.