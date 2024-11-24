Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Если не дадут ПВО, Рождества в Украине может не быть, — Братчук arrow

Если не дадут ПВО, Рождества в Украине может не быть, — Братчук

24 ноября 2024 12:46
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Украина и США обсуждают ПВО для межконтинентальных ракет
Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Украина ведет переговоры с США по получению передовых систем противовоздушной обороны, способных сбивать межконтинентальные ракеты. Этот вопрос крайне актуален на фоне роста ракетных атак со стороны России.

Об этом в эфире телемарафона "Мы — Украина" заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Читайте также:

Нужен Patriot или Aegis

По его словам, Украина активно обсуждает с США возможность получения или модернизации современных систем противовоздушной обороны, таких как Patriot или Aegis. Этот вопрос критически важен для защиты страны и мира от российских ракетных ударов.

"Мы нуждаемся в качественном вооружении, в том числе современных системах ПВО, которые способны противодействовать даже межконтинентальным ракетам. Это не только наша защита, но и безопасность Европы и всего мира", — отметил он.

По словам Братчука, партнерские страны имеют в своем арсенале достаточно таких систем, которые могут помочь Украине отразить атаки врага.

"Украина сейчас защищает весь мир. Не стоит хранить вооружение, которое может остаться ненужным, когда угроза станет реальностью для других стран", — подчеркнул он.

Высокотехнологичное оружие

Кроме систем ПВО, Украине необходимы другие высокотехнологичные виды оружия, которые помогут изменить конфигурацию фронта.

"Сегодня враг активно использует артиллерию, авиацию и пехоту. Эффективное противодействие возможно только при технологическом преимуществе, которое мы можем получить благодаря западной помощи", — добавил Братчук.

Рождества может не быть...

Он также добавил, что нужно направить все усилия, чтобы добиться этого оружия, ведь в противном случае, "Рождества может и не быть". Однако подчеркнул, что страна не собирается сдаваться.

"Я понимаю, что начинают где-то готовиться к декабрьскому Рождеству, но Рождества может не быть, если Украина упадет. Сейчас Украина не падает! Мы не собираемся этого делать. Но нам нужно вооружение, подчеркиваю качественное технологическое оружие", — сказал Братчук.

Напомним, Турция, закрыв проливы в Черном море, существенно усложнила России реализацию планов по захвату Одессы, Николаева и других территорий Украины. Также в Черном море на дежурстве кафиры оставили всего 6 кораблей.

США Одесса ядерное оружие Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:04 В Харькове бизнесмен производил безакцизные товары — решение суда

13:02 Засуха ударила по урожаю — какие культуры рентабельны в этом году

12:50 В Киеве муж жестоко обращался с женой — что решил суд

12:48 Поиск работы в США — история украинки, отправившей 1200 резюме

12:46 Если не дадут ПВО, Рождества в Украине может не быть, — Братчук

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

12:33 Льготный проезд в маршрутках — кто может не платить в 2024 году

12:30 Жорин прокомментировал вероятность нападения РФ на страны НАТО

12:30 Надо идти в ТЦК — почему ограниченно пригодных направляют на ВВК

12:23 Суд на Львовщине принял решение о владельце лагеря Ласточка

12:15 Ураган в Одессе — повалены десятки деревьев и веток

13:04 В Харькове бизнесмен производил безакцизные товары — решение суда

13:02 Засуха ударила по урожаю — какие культуры рентабельны в этом году

12:50 В Киеве муж жестоко обращался с женой — что решил суд

12:48 Поиск работы в США — история украинки, отправившей 1200 резюме

12:46 Если не дадут ПВО, Рождества в Украине может не быть, — Братчук

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

12:33 Льготный проезд в маршрутках — кто может не платить в 2024 году

12:30 Жорин прокомментировал вероятность нападения РФ на страны НАТО

12:30 Надо идти в ТЦК — почему ограниченно пригодных направляют на ВВК

12:23 Суд на Львовщине принял решение о владельце лагеря Ласточка

12:15 Ураган в Одессе — повалены десятки деревьев и веток

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Text

13:17 Ракеты РФ могут вызывать онкологические заболевания, — эксперт

22 ноября 2024
Text

21:10 Как три "Искандера" — Горбенко о российской ракете "Орешник"

Text

19:59 Это будет начало конца — нардеп о применении ядерного оружия

Text

17:50 Буданов рассказал, чем РФ ударила по Днепру — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Адвокат объяснил, кто из уклонистов может вернуть права водителя

Text

13:48 Военный прокомментировал риски удара РФ по Верховной Раде

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:01 Войска Шольца для войны с РФ и заседания НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвал количество генералов КНДР на Курщине

Text

10:37 Заседание ВР отменили из-за угроз — детали от нардепа

Text

08:00 Срочное заявление Зеленского об ударе по Днепру — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету