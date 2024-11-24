Росія зменшила флот у Чорному морі: залишилося 6 кораблів

Ракетоносії на чергуванні. Фото ілюстративне: росЗМІ

У Чорному морі на чергуванні окупанти залишили лише 6 кораблів, серед них є і споряджені ракетоносії. Окрім цього, країна-агресор продовжує порушувати міжнародні морські норми.

Про це у неділю, 24 листопада, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Фото: ВМС ЗСУ

Кораблі в морях

Станом на сьогодні, 24 листопада, у Чорному морі перебувають 6 російських військових кораблів, зокрема три носії крилатих ракет "Калібр" із сумарним залпом до 6 ракет. В Азовському та Середземному морях російські кораблі наразі не фіксуються.

Рух через Керченську протоку

Минулої доби через Керченську протоку в інтересах РФ пройшло 9 суден. До Чорного моря зайшли 4 судна, одне з яких продовжило рух у напрямку Босфору. В Азовське море увійшли 5 суден, троє з них прибули з Босфору.

РФ порушує міжнародні морські норми

Військові наголошують, що російські окупанти продовжують порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS) 1974 року, відключаючи системи автоматичної ідентифікації. Ці дії створюють загрозу безпеці цивільного судноплавства в регіоні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що з липня минулого року російські ракети та іранські дрони завдали значних пошкоджень українським портам і суднам. Від атаки постраждали понад 20 цивільних суден. Також ракетні удари Росії по енергетичній інфраструктурі Одещини спричинили серйозні проблеми для енергопостачання в невизнаному Придністров'ї.