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Россия сократила присутствие в Черном море — что известно

24 ноября 2024 11:48
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Россия убавила флот в Черном море: осталось 6 кораблей
Ракетоносители на дежурстве. Фото иллюстративное: росСМИ
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Черном море на дежурстве оккупанты оставили лишь 6 кораблей, среди них есть и снаряженные ракетоносители. Кроме того, страна-агрессор продолжает нарушать международные морские нормы.

Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Информация о количестве ракетоносителей в морях.
Фото: ВМС ВСУ

Корабли в морях

По состоянию на сегодняшний день, 24 ноября, в Черном море находится 6 российских военных кораблей, в том числе три носителя крылатых ракет "Калибр" с суммарным залпом до 6 ракет. В Азовском и Средиземном морях российские корабли пока не фиксируются.

Движение через Керченский пролив

За прошедшие сутки через Керченский пролив в интересах РФ прошло 9 судов. В Черное море зашли 4 судна, одно из которых продолжило движение в направлении Босфора. В Азовское море вошли 5 судов, трое из них прибыли из Босфора.

РФ нарушает международные морские нормы

Военные подчеркивают, что российские оккупанты продолжают нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS) 1974 года, отключая системы автоматической идентификации. Эти действия создают угрозу безопасности гражданского судоходства в регионе.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с июля прошлого года российские ракеты и иранские дроны нанесли значительные повреждения украинским портам и судам. От атаки пострадали более 20 гражданских судов. Также ракетные удары России по энергетической инфраструктуре Одесчины повлекли за собой серьезные проблемы для энергоснабжения в непризнанном Приднестровье.

Одесса Черное море Одесская область Новости Одессы угроза кораблей ракетоноситель

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