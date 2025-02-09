Одесити масово вийшли до моря попри холодну погоду

Дівчата прогулюються по одеській Аркадії. Фото: Новини.LIVE

Холодний вітер і зимові температури не зупинили одеситів від прогулянок уздовж Чорного моря. Сонячна погода подарувала містянам натхнення для відпочинку на свіжому повітрі. Пляжі сьогодні заполонені людьми, які прагнуть насолодитися красою узбережжя.

За відпочинком одеситів спостерігали фотокореспонденти Новини.LIVE.

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Одесити вийшли до моря

Температура тримається всього на рівні +2°C і сильні пориви вітру, але це не завадило сотням одеситів вийти на узбережжя. Пляжі Аркадії стали найпопулярнішими місцями для прогулянок.

Люди гуляють в Аркадії. Фото: Новини.LIVE

Прогулянка на узбережжі. Фото: Новини.LIVE

Люди вийшли на відпочинок. Фото: Новини.LIVE

Люди гуляли з дітьми, вигулювали собак і навіть влаштовували зимові фотосесії на фоні яскравого моря.

Чоловіки фотографуються біля моря. Фото: Новини.LIVE

Батьки з візочком біля моря. Фото: Новини.LIVE

Місцеві кафе на набережній не залишилися без уваги: багато хто зупинявся на гарячу каву або чай, щоб зігрітися після прогулянки.

Кафе в Аркадії. Фото: Новини.LIVE

Пляж в Аркадії. Фото: Новини.LIVE

Штормове море. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, в Одесі планують побудувати інклюзивний спортивний майданчик та відремонтувати пляж для людей з інвалідністю на 11-й станції Великого Фонтану. Також ми писали, що забруднення мазутом Чорного моря може призвести до екологічної катастрофи, яка вплине на здоров'я людей та може зірвати туристичний сезон в Одесі.