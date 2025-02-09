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Ясна погода зібрала натовпи одеситів на узбережжі — фоторепортаж

9 лютого 2025 14:58
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Одесити масово вийшли до моря попри холодну погоду
Дівчата прогулюються по одеській Аркадії. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Холодний вітер і зимові температури не зупинили одеситів від прогулянок уздовж Чорного моря. Сонячна погода подарувала містянам натхнення для відпочинку на свіжому повітрі. Пляжі сьогодні заполонені людьми, які прагнуть насолодитися красою узбережжя.

За відпочинком одеситів спостерігали фотокореспонденти Новини.LIVE.

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Одесити вийшли на прогулянку. Фото: Новини.LIVE

Одесити вийшли до моря

Температура тримається всього на рівні +2°C і сильні пориви вітру, але це не завадило сотням одеситів вийти на узбережжя. Пляжі Аркадії стали найпопулярнішими місцями для прогулянок.

Аркадія в Одесі
Люди гуляють в Аркадії. Фото: Новини.LIVE
Відпочинок в Аркадії
Прогулянка на узбережжі. Фото: Новини.LIVE
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Люди вийшли на відпочинок. Фото: Новини.LIVE

Люди гуляли з дітьми, вигулювали собак і навіть влаштовували зимові фотосесії на фоні яскравого моря.

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Чоловіки фотографуються біля моря. Фото: Новини.LIVE
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Батьки з візочком біля моря. Фото: Новини.LIVE

Місцеві кафе на набережній не залишилися без уваги: багато хто зупинявся на гарячу каву або чай, щоб зігрітися після прогулянки. 

Аркадія кафе
Кафе в Аркадії. Фото: Новини.LIVE
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Пляж в Аркадії. Фото: Новини.LIVE
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Штормове море. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, в Одесі планують побудувати інклюзивний спортивний майданчик та відремонтувати пляж для людей з інвалідністю на 11-й станції Великого Фонтану. Також ми писали, що забруднення мазутом Чорного моря може призвести до екологічної катастрофи, яка вплине на здоров'я людей та може зірвати туристичний сезон в Одесі

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