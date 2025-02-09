Одесситы массово вышли к морю, несмотря на холодную погоду

Девушки прогуливаются по одесской Аркадии. Фото: Новини.LIVE

Холодный ветер и зимние температуры не остановили одесситов от прогулок вдоль Черного моря. Солнечная погода подарила горожанам вдохновение для отдыха на свежем воздухе. Пляжи сегодня заполонены людьми, которые стремятся насладиться красотой побережья.

За отдыхом одесситов наблюдали фотокорреспонденты Новини.LIVE.

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Температура держится всего на уровне +2°C и сильные порывы ветра, но это не помешало сотням одесситов выйти на побережье. Пляжи Аркадии стали самыми популярными местами для прогулок.

Люди гуляют в Аркадии. Фото: Новини.LIVE

Прогулка на побережье. Фото: Новини.LIVE

Люди вышли на отдых. Фото: Новини.LIVE

Люди гуляли с детьми, выгуливали собак и даже устраивали зимние фотосессии на фоне яркого моря.

Мужчины фотографируются возле моря. Фото: Новини.LIVE

Родители с коляской у моря Фото: Новини.LIVE

Местные кафе на набережной не остались без внимания: многие останавливались на горячий кофе или чай, чтобы согреться после прогулки.

Кафе в Аркадии. Фото: Новини.LIVE

Пляж в Аркадии. Фото: Новини.LIVE

Штормовое море. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Одессе планируют построить инклюзивную спортивную площадку и отремонтировать пляж для людей с инвалидностью на 11-й станции Большого Фонтана. Также мы писали, что загрязнение мазутом Черного моря может привести к экологической катастрофе, которая повлияет на здоровье людей и может сорвать туристический сезон в Одессе.