Одесситы массово вышли к морю, несмотря на холодную погоду

Ясная погода собрала толпы одесситов на побережье — фоторепортаж
Холодный ветер и зимние температуры не остановили одесситов от прогулок вдоль Черного моря. Солнечная погода подарила горожанам вдохновение для отдыха на свежем воздухе. Пляжи сегодня заполонены людьми, которые стремятся насладиться красотой побережья.
За отдыхом одесситов наблюдали фотокорреспонденты Новини.LIVE.
Одесситы вышли к морю
Температура держится всего на уровне +2°C и сильные порывы ветра, но это не помешало сотням одесситов выйти на побережье. Пляжи Аркадии стали самыми популярными местами для прогулок.
Люди гуляли с детьми, выгуливали собак и даже устраивали зимние фотосессии на фоне яркого моря.
Местные кафе на набережной не остались без внимания: многие останавливались на горячий кофе или чай, чтобы согреться после прогулки.
Напомним, в Одессе планируют построить инклюзивную спортивную площадку и отремонтировать пляж для людей с инвалидностью на 11-й станции Большого Фонтана. Также мы писали, что загрязнение мазутом Черного моря может привести к экологической катастрофе, которая повлияет на здоровье людей и может сорвать туристический сезон в Одессе.
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