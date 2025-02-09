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Ясная погода собрала толпы одесситов на побережье — фоторепортаж

9 февраля 2025 14:58
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Одесситы массово вышли к морю, несмотря на холодную погоду
Девушки прогуливаются по одесской Аркадии. Фото: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Холодный ветер и зимние температуры не остановили одесситов от прогулок вдоль Черного моря. Солнечная погода подарила горожанам вдохновение для отдыха на свежем воздухе. Пляжи сегодня заполонены людьми, которые стремятся насладиться красотой побережья.

За отдыхом одесситов наблюдали фотокорреспонденты Новини.LIVE.

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Одесситы вышли на прогулку. Фото: Новини.LIVE

Одесситы вышли к морю

Температура держится всего на уровне +2°C и сильные порывы ветра, но это не помешало сотням одесситов выйти на побережье. Пляжи Аркадии стали самыми популярными местами для прогулок.

Аркадія в Одесі
Люди гуляют в Аркадии. Фото: Новини.LIVE
Відпочинок в Аркадії
Прогулка на побережье. Фото: Новини.LIVE
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Люди вышли на отдых. Фото: Новини.LIVE

Люди гуляли с детьми, выгуливали собак и даже устраивали зимние фотосессии на фоне яркого моря.

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Мужчины фотографируются возле моря. Фото: Новини.LIVE
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Родители с коляской у моря Фото: Новини.LIVE

Местные кафе на набережной не остались без внимания: многие останавливались на горячий кофе или чай, чтобы согреться после прогулки.

Аркадія кафе
Кафе в Аркадии. Фото: Новини.LIVE
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Пляж в Аркадии. Фото: Новини.LIVE
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Штормовое море. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Одессе планируют построить инклюзивную спортивную площадку и отремонтировать пляж для людей с инвалидностью на 11-й станции Большого Фонтана. Также мы писали, что загрязнение мазутом Черного моря может привести к экологической катастрофе, которая повлияет на здоровье людей и может сорвать туристический сезон в Одессе.

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