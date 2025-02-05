Інклюзивний пляж та інші ініціативи одеських депутатів

Інклюзивний пляж в Одесі. Фото: Одеське життя

Депутати міської ради підтримали корективи в міську програму "Рівність", зокрема змінили її назву на "Безбарʼєрну Одесу". Крім, того, в місті планують побудувати інклюзивний спортивний майданчик та відремонтувати пляж для людей з інвалідністю на 11-й станції Великого Фонтану.

Про це йшлося на сесії міської ради.

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В рамках оновленої програми планується придбати обладнання на більш ніж 20 мільйонів гривень для оснащення реабілітаційних відділень. Ще 1,2 млн гривень підуть на облаштування інклюзивних палат у лікарнях міста. Крім того, депутати планують до нового оздоровчого сезону побудувати на пляжі Дельфін спортивний майданчик для людей з інвалідністю. Ще 21,3 мільйонів витратять на ремонт пляжк для людей з інвалідністю на 11-й станції Великого Фонтану: зроблять новий пандус, сходи на пляж, настил, медпункт та санвузол з оновленням каналізаційної системи.

Нагадаю, нещодавно ми писали про виділення ще 211 мільйонів гривень для ЗСУ. А також про майбутній центр молоді в Одесі.

