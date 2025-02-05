Инклюзивный пляж и другие инициативы одесских депутатов

Инклюзивный пляж в Одессе. Фото: Одесская жизнь

Депутаты городского совета поддержали коррективы в городскую программу "Равенство", в частности изменили ее название на "Безбарьерную Одессу". Кроме того, в городе планируют построить инклюзивную спортивную площадку и отремонтировать пляж для людей с инвалидностью на 11-й станции Большого Фонтана.

Об этом шла речь на сессии городского совета.

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В рамках обновленной программы планируется приобрести оборудование на более чем 20 млн грн для оснащения реабилитационных отделений. Еще 1,2 млн грн пойдут на обустройство инклюзивных палат в больницах города. Кроме того, депутаты планируют к новому оздоровительному сезону построить на пляже "Дельфин" спортивную площадку для людей с инвалидностью. Еще 21,3 млн грн потратят на ремонт пляжа для людей с инвалидностью на 11-й станции Большого Фонтана: сделают новый пандус, лестницу на пляж, настил, медпункт и санузел с обновлением канализационной системы.

Напомню, недавно мы писали о выделении еще 211 млн грн для ВСУ. А также о будущем центре молодежи в Одессе.