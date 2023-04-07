Йдуть ремонтні роботи: де в Одесі не слід паркувати авто

Фахівці працюватимуть на чотирьох вулицях

Сьогодні, 7 квітня, в Одесі проводять профілактичні роботи на вулицях в різних районах міста. Тож краще заздалегідь спланувати свій маршрут.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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вул. Ріхтера;

пл. Дерев’янко;

Хаджибейська дорога;

вул. Троїцька, 12.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів, і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.

Цікаво водіям

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