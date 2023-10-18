Повістки онлайн і в застосунку "Дія": чи прийде таке повідомлення на телефон військовозобов'язаним чоловікам

Присяга військових. Фото: ОК "Південь".

Для того, аби запровадити надання повісток через смартфони в Україні необхідно вносити зміни у законодавство. Однак навіть якщо юридично все буде прийнято, це зовсім не означає, що система відразу запрацює.

Про це в інтерв'ю журналістам Новини.LIVE заявила адвокат Вікторія Нестеренко.

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Повістка в Дії

Наразі існує чітка та визначена форма надання повістки військовозобов’язаним. Адвокат зазначає, що українське законодавство поки що не готове до можливих "електронних повісток". Є багато технічних факторів, які на це впливають. Серед них, місце реєстрації людини та де вона оновлювала військовий облік.

"Спочатку потрібно створити єдину базу військовозобов’язаних. Особа повинна надати згоду, щоб в електронному вигляді її направляли повістку. І вже після цього якщо в неї закачана дія, вона підписала з підприємством, яке займається Дією всі електроні угоди, тоді тільки можливо буде направляти повістку. Але ж все одно. У нас багато постанов кабмінівських, які потім оскаржували юристи", — запевняє Вікторія Нестеренко.

Якщо уряд все ж таки вирішить роздавати повістки через Дію або надсилати їх повідомленням у смартфон, то с початку необхідно буде переписати законодавство. Адвокат запевняє, що таким чином буде порушено конституційне право людини.

Вікторія Нестеренко про вручення повісток. Фото: Новини.LIVE.

Процедура отримання повістки

У зв’язку з проведенням мобілізації у громадських місцях військовозобов'язаним можуть вручити повістку. Проте все має відбуватися згідно з чітко прописаною процедурою. Примусово заштовхувати у машину чи бити ніхто не має права.

"Працівники ТЦК зобов’язані видавати повістки в присутності співробітника правоохоронного органу: поліції, СБУ, національної гвардії. Окремо ж примусово завантажувати в автомобіль не мають права", — каже адвокат.

Також ми писали, що студентський квиток у майбутньому не буде підставою для відстрочки від служби в ЗСУ. У законопроєкті, який зареєстрували у Верховній Раді, пропонується виключити чоловіків, які вступають до закладу освіти й здобувають непослідовну вищу освіту.

Варто зазначити, що Співробітники ТЦК СП не мають права перевіряти документи у цивільних та військовозобов'язаних громадян України. Ба більше, в них можна просити пред'явити документи, оскільки не всі мають такі повноваження.

До того ж в Україні продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію до 15 листопада поточного року. У цей період військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років можуть призвати на військову службу. Проте, є ті, кого забрати до війська не можуть — чоловіки з відстрочкою від мобілізації.