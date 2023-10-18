Повестки онлайн и в приложении "Действие": придет ли такое сообщение на телефон военнообязанным мужчинам

Присяга военных. Фото: ОК "Південь".

Для того чтобы ввести предоставление повесток через смартфоны в Украине, необходимо вносить изменения в законодательство. Однако даже если юридически все будет принято, это совсем не значит, что система сразу заработает.

Об этом в интервью журналистам Новини.LIVE заявила адвокат Виктория Нестеренко.

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Повестка в Действие

В настоящее время существует четкая и определенная форма вручения повестки военнообязанным. Адвокат отмечает, что украинское законодательство пока не готово к возможным "электронным повесткам". Есть много технических факторов, влияющих на это. Среди них место регистрации человека и где он обновлял военный учет.

"Сначала нужно создать единую базу военнообязанных. Человек должно дать согласие, чтобы в электронном виде ему направляли повестку. И уже после этого, если у него закачана Дія, и он подписал с предприятием, которое занимается Дієй все электронные соглашения, тогда только возможно будет направлять повестку. Но все равно у нас много постановлений кабминовских, которые потом обжаловали юристы", — уверяет Виктория Нестеренко.

Если правительство все же решит раздавать повестки через Дію или отправлять их сообщениям в смартфон, то сначала необходимо будет переписать законодательство. Адвокат уверяет, что таким образом будет нарушено конституционное право человека.

Виктория Нестеренко о вручении повесток. Фото: Новини.LIVE.

Процедура получения повестки

В связи с проведением мобилизации в общественных местах, военнообязанным могут вручить повестку. Однако все должно происходить согласно четко прописанной процедуре. Принудительно вталкивать в машину или избивать никто не имеет права.

"Работники ТЦК обязаны выдавать повестки в присутствии сотрудника правоохранительного органа: полиции, СБУ, национальной гвардии. Отдельно принудительно загружать в автомобиль не имеют права", — говорит адвокат.

Также мы писали, что студенческий билет в будущем не станет основанием для отсрочки от службы в ВСУ. В законопроекте, который зарегистрировали в Верховной Раде, предлагается исключить мужчин, которые поступают в учебное заведение и получают непоследовательное высшее образование.

Следует отметить, что сотрудники ТЦК и СП не имеют права проверять документы у гражданских и военнообязанных граждан Украины. Более того, у них можно просить предъявить документы, поскольку не все имеют такие полномочия.

К тому же, в Украине продлили военное положение и общую мобилизацию до 15 ноября текущего года. В этот период военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет могут призывать на военную службу. Однако есть те, кого забрать в армию не смогут — мужчины с отсрочкой от мобилизации.