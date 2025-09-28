Вибори у Молдові 28 вересня 2025: кандидати та партії

ЄС чи Росія — у Молдові стартували парламентські вибори
Сьогодні, 28 вересня, в Молдові проходять парламентські вибори. Громадяни обирають 101 депутата на чотири роки. У бюлетенях — 14 партій, 4 виборчі блоки та 4 незалежні кандидати. Ці вибори можуть визначити подальший курс держави — до ЄС чи у бік Москви.
Новини.LIVE зібрали актуальну інформацію про кандидатів на виборах у Молдові.
Дільниці відкрилися вчасно
О сьомій ранку двері дільниць по всій країні відчинилися для виборців. Голосування триватиме до 21:00, а для діаспори в Азії воно почалося ще раніше за місцевим часом. Загалом за кордоном працює 301 дільниця у 41 країні, вперше діє й опція поштового голосування у 10 країнах. Саме голоси молдовської діаспори можуть суттєво вплинути на результат, адже зазвичай вони підтримують прозахідні сили.
Явка на виборах у Молдові
До 10:00 у Молдові проголосували 252 672 виборців, це трішки більші ніж 8 % від загальної кількості учасників голосування. З них 21 183 — діаспора.
Наразі за даними ЦВК Молдови активніше голосують громадяни 35-45 років та 46-55 років.
Скільки партій, блоків та кандидатів у Молдові
З офіційних джерел відомо, що у виборах беруть участь 14 партій, 4 блоки та 4 незалежні кандидати. Прохідний бар’єр становить 5% для партій, 7% — для блоків і 2% — для незалежних. Вибори відбуваються за пропорційною системою.
Голосування в Придністров'ї
Для жителів Придністров’я відкрили 12 дільниць на правобережжі Дністра. Частину адрес змінили в останній момент з міркувань безпеки. Додамо, що за інформацією спостерігачів, в невизнаній ПМР виборці переважно підтримують проросійські сили.
Хто бере участь у виборах
Проєвропейські сили:
- Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS)
- Democracy at Home
- Coalition for Unity and Welfare
- ALDE
- European Social Democratic Party
- Moldovan National Party
- Alliance for Union of Romanians (AUR)
Проросійські сили:
- Patriotic Electoral Bloc (соціалісти, комуністи, Heart of Moldova, Future of Moldova)
- Great Moldova (PMM)
- Our Party
- Christian-Social Union of Moldova
Нейтральні та нові:
- Bloc "ALTERNATIVA"
- Respect Moldova Movement
- Electoral Bloc "TOGETHER"
- League of Towns and Communities
- Party "Alliance Moldovans"
- New Historical Option
- Liberal Party
Незалежні кандидати:
- Andrei Năstase
- Olesea Stamate
- Victoria Sanduţa
- Tatiana Crețu
Головні суперники на виборах
- Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) — провладна проєвропейська партія.
- Patriotic Electoral Bloc (BEP) — об’єднання проросійських сил (соціалісти, комуністи, Heart of Moldova, Future of Moldova).
- Bloc "ALTERNATIVA" — нова сила з центристською та соціал-демократичною риторикою.
- Our Party (PN) — популістична партія з власним електоратом протестного типу.
Молдовські політичні оглядачі відзначають, що ці вибори можуть стати переломними для держави: від їхнього результату залежатиме курс країни на євроінтеграцію чи збереження тісних зв’язків з РФ.
Нагадаємо, у Молдові з перегонів відсторонили партію Moldova Mare, проросійська політикиня не раз закликала "повернути" Молдові Буджак на півдні Одеської області. Також ми писали, що Володимир Зеленський розповів, що нині ситуація у Придністров’ї виглядає спокійною, але насправді має серйозні ризики.
Читайте Новини.LIVE!