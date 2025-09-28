Відео
Атака РФ на Київ — кількість постраждалих стрімко зростає
ЄС чи Росія — у Молдові стартували парламентські вибори

ЄС чи Росія — у Молдові стартували парламентські вибори

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 10:10
Вибори у Молдові 28 вересня 2025: кандидати та партії
Дівчина проголосувала на виборах у Молдові. Фото: Moldova Liberă

Сьогодні, 28 вересня, в Молдові проходять парламентські вибори. Громадяни обирають 101 депутата на чотири роки. У бюлетенях — 14 партій, 4 виборчі блоки та 4 незалежні кандидати. Ці вибори можуть визначити подальший курс держави — до ЄС чи у бік Москви.

Новини.LIVE зібрали актуальну інформацію про кандидатів на виборах у Молдові. 

Читайте також:

Дільниці відкрилися вчасно

О сьомій ранку двері дільниць по всій країні відчинилися для виборців. Голосування триватиме до 21:00, а для діаспори в Азії воно почалося ще раніше за місцевим часом. Загалом за кордоном працює 301 дільниця у 41 країні, вперше діє й опція поштового голосування у 10 країнах. Саме голоси молдовської діаспори можуть суттєво вплинути на результат, адже зазвичай вони підтримують прозахідні сили.

Явка на виборах у Молдові

До 10:00 у Молдові проголосували  252 672 виборців, це трішки більші ніж 8 % від загальної кількості учасників голосування. З них 21 183 — діаспора.

Наразі за даними ЦВК Молдови активніше голосують громадяни 35-45 років та 46-55 років.

ЄС чи Росія – у Молдові стартували парламентські вибори - фото 1
Чоловік проголосував на виборах. Фото: Moldova Liberă

Скільки партій, блоків та кандидатів у Молдові

З офіційних джерел відомо, що у виборах беруть участь 14 партій, 4 блоки та 4 незалежні кандидати. Прохідний бар’єр становить 5% для партій, 7% — для блоків і 2% — для незалежних. Вибори відбуваються за пропорційною системою. 

Голосування в Придністров'ї

Для жителів Придністров’я відкрили 12 дільниць на правобережжі Дністра. Частину адрес змінили в останній момент з міркувань безпеки. Додамо, що за інформацією спостерігачів, в невизнаній ПМР виборці переважно підтримують проросійські сили.

Хто бере участь у виборах

Проєвропейські сили:

  • Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS)
  • Democracy at Home
  • Coalition for Unity and Welfare
  • ALDE
  • European Social Democratic Party
  • Moldovan National Party
  • Alliance for Union of Romanians (AUR)

Проросійські сили:

  • Patriotic Electoral Bloc (соціалісти, комуністи, Heart of Moldova, Future of Moldova)
  • Great Moldova (PMM)
  • Our Party
  • Christian-Social Union of Moldova

Нейтральні та нові:

  • Bloc "ALTERNATIVA"
  • Respect Moldova Movement
  • Electoral Bloc "TOGETHER"
  • League of Towns and Communities
  • Party "Alliance Moldovans"
  • New Historical Option
  • Liberal Party

Незалежні кандидати:

  • Andrei Năstase
  • Olesea Stamate
  • Victoria Sanduţa
  • Tatiana Crețu

Головні суперники на виборах

  • Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) — провладна проєвропейська партія.
  • Patriotic Electoral Bloc (BEP) — об’єднання проросійських сил (соціалісти, комуністи, Heart of Moldova, Future of Moldova).
  • Bloc "ALTERNATIVA" — нова сила з центристською та соціал-демократичною риторикою.
  • Our Party (PN) — популістична партія з власним електоратом протестного типу.

Молдовські політичні оглядачі відзначають, що ці вибори можуть стати переломними для держави: від їхнього результату залежатиме курс країни на євроінтеграцію чи збереження тісних зв’язків з РФ.

ЄС чи Росія – у Молдові стартували парламентські вибори - фото 2
Парламент Молдови. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Нагадаємо, у Молдові з перегонів відсторонили партію Moldova Mare, проросійська політикиня не раз закликала "повернути" Молдові Буджак на півдні Одеської області. Також ми писали, що Володимир Зеленський розповів, що нині ситуація у Придністров’ї виглядає спокійною, але насправді має серйозні ризики.

росія Молдова вибори Новини Одеси ЄС Мая Санду
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
