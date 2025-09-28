Выборы в Молдове 28 сентября 2025 года: кандидаты и партии

ЕС или Россия — в Молдове стартовали парламентские выборы
Сегодня, 28 сентября, в Молдове проходят парламентские выборы. Граждане выбирают 101 депутата на четыре года. В бюллетенях — 14 партий, 4 избирательных блока и 4 независимых кандидата. Эти выборы могут определить дальнейший курс государства — в ЕС или в сторону Москвы.
Участки открылись вовремя
В семь утра двери участков по всей стране открылись для избирателей. Голосование продлится до 21:00, а для диаспоры в Азии оно началось еще раньше по местному времени. Всего за рубежом работает 301 участок в 41 стране, впервые действует и опция почтового голосования в 10 странах. Именно голоса молдавской диаспоры могут существенно повлиять на результат, ведь обычно они поддерживают прозападные силы.
Явка на выборах в Молдове
К 10:00 в Молдове проголосовали 252 672 избирателя, это чуть больше 8 % от общего количества участников голосования. Из них 21 183 — диаспора.
Сейчас по данным ЦИК Молдовы активнее голосуют граждане 35-45 лет и 46-55 лет.
Сколько партий, блоков и кандидатов в Молдове
Из официальных источников известно, что в выборах участвуют 14 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Проходной барьер составляет 5% для партий, 7% — для блоков и 2% — для независимых. Выборы проходят по пропорциональной системе.
Голосование в Приднестровье
Для жителей Приднестровья открыли 12 участков на правобережье Днестра. Часть адресов изменили в последний момент из соображений безопасности. Добавим, что по информации наблюдателей, в непризнанной ПМР избиратели преимущественно поддерживают пророссийские силы.
Кто участвует в выборах
Проевропейские силы:
- Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS)
- Democracy at Home
- Coalition for Unity and Welfare
- ALDE
- European Social Democratic Party
- Moldovan National Party
- Alliance for Union of Romanians (AUR)
Пророссийские силы:
- Patriotic Electoral Bloc (социалисты, коммунисты, Heart of Moldova, Future of Moldova)
- Great Moldova (PMM)
- Our Party
- Christian-Social Union of Moldova
Нейтральные и новые:
- Bloc "ALTERNATIVA"
- Respect Moldova Movement
- Electoral Bloc "TOGETHER"
- League of Towns and Communities
- Party "Alliance Moldovans"
- New Historical Option
- Liberal Party
Независимые кандидаты:
- Andrei Năstase
- Olesea Stamate
- Victoria Sanduţa
- Tatiana Crețu
Главные соперники на выборах
- Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) — провластная проевропейская партия.
- Patriotic Electoral Bloc (BEP) — объединение пророссийских сил (социалисты, коммунисты, Heart of Moldova, Future of Moldova).
- Bloc "ALTERNATIVA" — новая сила с центристской и социал-демократической риторикой.
- Our Party (PN) — популистская партия с собственным электоратом протестного типа.
Молдавские политические обозреватели отмечают, что эти выборы могут стать переломными для государства: от их результата будет зависеть курс страны на евроинтеграцию или сохранение тесных связей с РФ.
Напомним, в Молдове с гонки отстранили партию Moldova Mare, пророссийский политик не раз призывала "вернуть" Молдове Буджак на юге Одесской области. Также мы писали, что Владимир Зеленский рассказал, что сейчас ситуация в Приднестровье выглядит спокойной, но на самом деле имеет серьезные риски.
