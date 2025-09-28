Выборы в Молдове 28 сентября 2025 года: кандидаты и партии

Девушка проголосовала на выборах в Молдове. Фото: Moldova Liberă

Сегодня, 28 сентября, в Молдове проходят парламентские выборы. Граждане выбирают 101 депутата на четыре года. В бюллетенях — 14 партий, 4 избирательных блока и 4 независимых кандидата. Эти выборы могут определить дальнейший курс государства — в ЕС или в сторону Москвы.

Новини.LIVE собрали актуальную информацию о кандидатах на выборах в Молдове.

Реклама

Читайте также:

Участки открылись вовремя

В семь утра двери участков по всей стране открылись для избирателей. Голосование продлится до 21:00, а для диаспоры в Азии оно началось еще раньше по местному времени. Всего за рубежом работает 301 участок в 41 стране, впервые действует и опция почтового голосования в 10 странах. Именно голоса молдавской диаспоры могут существенно повлиять на результат, ведь обычно они поддерживают прозападные силы.

Явка на выборах в Молдове

К 10:00 в Молдове проголосовали 252 672 избирателя, это чуть больше 8 % от общего количества участников голосования. Из них 21 183 — диаспора.

Сейчас по данным ЦИК Молдовы активнее голосуют граждане 35-45 лет и 46-55 лет.

Мужчина проголосовал на выборах. Фото: Moldova Liberă

Сколько партий, блоков и кандидатов в Молдове

Из официальных источников известно, что в выборах участвуют 14 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Проходной барьер составляет 5% для партий, 7% — для блоков и 2% — для независимых. Выборы проходят по пропорциональной системе.

Голосование в Приднестровье

Для жителей Приднестровья открыли 12 участков на правобережье Днестра. Часть адресов изменили в последний момент из соображений безопасности. Добавим, что по информации наблюдателей, в непризнанной ПМР избиратели преимущественно поддерживают пророссийские силы.

Кто участвует в выборах

Проевропейские силы:

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS)

Democracy at Home

Coalition for Unity and Welfare

ALDE

European Social Democratic Party

Moldovan National Party

Alliance for Union of Romanians (AUR)

Пророссийские силы:

Patriotic Electoral Bloc (социалисты, коммунисты, Heart of Moldova, Future of Moldova)

Great Moldova (PMM)

Our Party

Christian-Social Union of Moldova

Нейтральные и новые:

Bloc "ALTERNATIVA"

Respect Moldova Movement

Electoral Bloc "TOGETHER"

League of Towns and Communities

Party "Alliance Moldovans"

New Historical Option

Liberal Party

Независимые кандидаты:

Andrei Năstase

Olesea Stamate

Victoria Sanduţa

Tatiana Crețu

Главные соперники на выборах

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) — провластная проевропейская партия.

Patriotic Electoral Bloc (BEP) — объединение пророссийских сил (социалисты, коммунисты, Heart of Moldova, Future of Moldova).

Bloc "ALTERNATIVA" — новая сила с центристской и социал-демократической риторикой.

Our Party (PN) — популистская партия с собственным электоратом протестного типа.

Молдавские политические обозреватели отмечают, что эти выборы могут стать переломными для государства: от их результата будет зависеть курс страны на евроинтеграцию или сохранение тесных связей с РФ.

Парламент Молдовы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Напомним, в Молдове с гонки отстранили партию Moldova Mare, пророссийский политик не раз призывала "вернуть" Молдове Буджак на юге Одесской области. Также мы писали, что Владимир Зеленский рассказал, что сейчас ситуация в Приднестровье выглядит спокойной, но на самом деле имеет серьезные риски.