У Миколаївській області продовжують подавати заявки на "єВідновлення"

Руйнування у місті. Фото: Новини.LIVE

Миколаївська область сильно постраждала від початку війни, адже ворог постійно атакував її ракетами, дронами та РСЗВ. Наразі регіон знаходиться серед лідерів за кількістю заяв на державну програму "єВідновлення".

Про це повідомила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

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Станом на серпень з Миколаївської області було подано майже 3 тисяч заяв на відновлення і перебуває вона на третьому місці за руйнуваннями.

Статистика заявок на "єВідновлення"

Харківська область — подано 13 837 заяв,

Київська — 7 757,

Миколаївська — 2 874,

Херсонська — 2 767, Донецька – 2 295.

Зазначимо, що вже опрацьовано 8 974 звернення громадян, а саме:

Харківська область — 4 101,

Київська — 2 837,

Донецька — 1 385,

Дніпропетровська — 651.

"Також органами місцевого самоврядування вже погоджено 435 заяви на суму понад 34 млн грн. Очікує обробки 8 699 заяв, очікує нарахування — 5049. Серед типів об’єктів переважно квартири — 52,4 % та будинки — 47,2%. Над заявами працює 521 новостворена комісія. Нагадаю, що це загальна сума коштів, які затверджені місцевою владою, передані на виплату, оброблені банком та зараховані на рахунки заявників", — повідомила Шуляк.

Нагадаємо, в Одесі відбулося позачергове засідання виконавчого комітету Одеської міської ради, на якому ухвалено рішення виділити додаткові кошти на надання компенсації містянам за пошкоджені квартири. Загалом задовольнили понад 30 заявок.