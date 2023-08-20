В Николаевской области продолжают подавать заявки на "естьВосстановление"

Разрушение в городе. Фото: Новини.LIVE

Николаевская область сильно пострадала с начала войны, ведь враг постоянно атаковал ее ракетами, дронами и РСЗО. В настоящее время регион находится среди лидеров по количеству заявлений на государственную программу "єВідновлення".

Об этом сообщила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Читайте также:

По состоянию на август из Николаевской области было подано почти 3 тысячи заявлений на восстановление и находится она на третьем месте по разрушениям.

Статистика заявок на "'єВідновлення"

Харьковская область — подано 13 837 заявлений,

Киевская — 7 757,

Николаевская — 2 874,

Херсонская — 2767, Донецкая - 2295.

Отметим, что уже проработано 8 974 обращения граждан, а именно:

Харьковская область — 4 101,

Киевская — 2 837,

Донецкая — 1 385,

Днепропетровская — 651.

"Также органами местного самоуправления уже согласовано 435 заявлений на сумму свыше 34 млн грн. Ожидает обработки 8699 заявлений, ожидает начисления — 5049. Среди типов объектов преимущественно квартиры — 52,4% и дома — 47,2%. Над заявлениями работает 521 новая комиссия. Напомню, что это общая сумма средств, которые утверждены местными властями, переданы на выплату, обработанные банком и зачислены на счета заявителей", — сообщила Шуляк.

Напомним, в Одессе состоялось внеочередное заседание исполнительного комитета Одесского городского совета, на котором было принято решение выделить дополнительные средства на предоставление компенсации горожанам за поврежденные квартиры. Всего удовлетворено более 30 заявок.