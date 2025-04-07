На Одесу та Львів ніхто не зазіхає

Центр Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Центрі протидії дезінформації спростували заяву представниці МЗС РФ Марії Захарової щодо зазіхань європейських країн на Одесу та Львів. Росія навмисно запускає такі меседжі, аби посварити Україну з партнерами.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

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Російський наратив про те, що держави Європи претендують на території України, спрямований на підрив довіри українців до держав-партнерів і розпалювання антизахідних настроїв. Таким чином пропаганда РФ намагається зірвати плани європейських союзників нашої держави щодо введення контингенту для гарантування безпеки.

"У жодній європейській столиці не звучать претензії на території України. Ці вигадки роспропаганди є абсурдними і повністю безпідставними. Єдина держава світу, яка зазіхає на територіальну цілісність України – це сама росія, яка веде агресивну загарбницьку війну проти нашої держави", — додають у повідомленні.

Заява МЗС РФ

Речниця Міністерства закордонних справ РФ заявила, що західні держави планують розмістити в Одесі та Львові військових контингент. За її словами, партнери України хочуть це зробити для того, аби контролювати ці міста. Крім того, порівняла поточну ситуацію із інтервенцією Антанти у часи Громадянської війни.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про коментарі Кіпера щодо заяв Трампа. А також про розробки українських дронів.