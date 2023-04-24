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Європейці нададуть одеським портам обладнання для ліквідації забруднень

24 квітня 2023 17:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Європейці нададуть одеським портам обладнання для ліквідації забруднень
Навчання фахівців з ліквідації забруднень. Фото: АМПУ
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Європейське агентство з безпеки мореплавства надасть Одеській філії ДП "АМПУ" спеціалізоване обладнання. Його використовуватимуть для локалізації та ліквідації забруднень у Чорному морі.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

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Представники Одеської філії взяли участь у навчанні від провідних розробників природоохоронного обладнання для ліквідації забруднень. 

"У процесі навчання європейські колеги продемонстрували правила застосування скимерів та V-образних систем збору забруднюючих речовин. Надалі ці знання дадуть змогу ефективно застосовувати обладнання, яке буде надано Європейським агентством з безпеки мореплавства, для якісної ліквідації забруднень в акваторії Чорного моря",— йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що у березні 2023 року між Адміністрацією морських портів України та Європейським агентством з безпеки мореплавства у межах проєкту "Безпека мореплавства, безпека та захист морського середовища в регіонах Чорного та Каспійського морів" було підписано Угоду щодо безоплатної передачі спеціалізованого обладнання для ліквідації забруднень в акваторіях морських портів України.

Нагадаємо, станом на ранок 24 квітня у Чорному морі зафіксовано 4 кораблі російського флоту. Серед них 2 ракетоносії. 

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