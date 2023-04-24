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Европейцы предоставят одесским портам оборудование для ликвидации загрязнений

24 апреля 2023 17:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Европейцы предоставят одесским портам оборудование для ликвидации загрязнений
Обучение специалистов по ликвидации загрязнений. Фото: АМПУ
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Европейское агентство по безопасности мореходства предоставит Одесскому филиалу ГП "АМПУ" специализированное оборудование. Его будут использовать для локализации и ликвидации загрязнений в Черном море.

Об этом сообщает Администрация морских портов Украины.

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Представители Одесского филиала приняли участие в обучении ведущих разработчиков природоохранного оборудования для ликвидации загрязнений.

"В процессе обучения европейские коллеги продемонстрировали правила применения скиммеров и V-образных систем сбора загрязняющих веществ. В дальнейшем эти знания позволят эффективно применять оборудование, предоставленное Европейским агентством по безопасности мореходства, для качественной ликвидации загрязнений в акватории Черного моря", говорится в сообщении.

Отметим, что в марте 2023 года между Администрацией морских портов Украины и Европейским агентством по безопасности мореходства в рамках проекта "Безопасность мореходства, безопасность и защита морской среды в регионах Черного и Каспийского морей" было подписано Соглашение о безвозмездной передаче специализированного оборудования для ликвидации загрязнений в акваториях морских портов Украины.

Напомним, по состоянию на утро 24 апреля в Черном море зафиксировано 4 корабля российского флота. Среди них 2 ракетоносителя.

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