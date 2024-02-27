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Ігнат розповів про шахед, який залетів з Одещини до Молдови

27 лютого 2024 13:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ігнат розповів про шахед, який залетів з Одещини до Молдови
Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ. Фото: Юрій Ігнат
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Вночі проти 27 лютого радіолокаційні системи зафіксували проліт дрона-камікадзе на території повітряного простору Молдови. Ймовірно, Росія проводить свої провокаційні дії на цьому напрямку.

Про це в етері національного телемарафону зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

 

Чому російський дрон був у Молдові

Юрій Ігнат зазначив, що таким чином "шахед" скоротив собі шлях і потрапив на територію України, де був збитий силами ППО. За його словами, така ситуація трапляється не вперше.

"Не лише безпілотники ударного типу, а й розвідувальні БпЛА часто наближалися навіть до території Румунії", — сказав військовий.

Провокативні дії ворога чи спроба обійти ППО

За словами речника Повітряних сил ЗСУ, ворожа армія знає, по яких траєкторіях краще запускати БпЛА.

"Росіяни часто так будують свої маршрути на кордонах, щоб БпЛА, які рухаються з південного чи з північного напрямку, можуть долітати і до західних кордонів нашої держави і там знищуватися", — зазначив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, протягом двох днів поспіль ворог атакував Одесу ударними дронами-камікадзе з акваторії Чорного моря. Ці удари повʼязані з отриманням окупантами нової партії іранських БпЛА, які летять на територію України.

Також ми писали, що під час чергової атаки на Одесу, Румунське Міністерство національної оборони повідомило про підняття винищувачів F-16. Повітряну тривогу оголошували у прикордонних населених пунктах Тулча і Галац.

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