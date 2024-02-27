Игнат рассказал про шахед, залетевший с Одесской области в Молдову

Юрий Игнат, спикер Воздушных сил ВСУ. Фото: Юрий Игнат

В ночь на 27 февраля радиолокационные системы зафиксировали пролет дрона-камикадзе на территории воздушного пространства Молдовы. Вероятно, Россия производит свои провокационные действия в этом направлении.

Об этом в эфире национального телемарафона отметил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.



Почему русский дрон был в Молдове

Юрий Игнат отметил, что таким образом "шахед" сократил себе путь и попал на территорию Украины, где был сбит силами ПВО. По его словам, такая ситуация происходит не впервые.

"Не только беспилотники ударного типа, но и разведывательные БПЛА часто приближались даже к территории Румынии" , — сказал военный.

Провокативные действия врага или попытка обойти ПВО

По словам спикера Воздушных сил ВСУ, вражеская армия знает, по каким траекториям лучше запускать БпЛА.

"Россияне часто так строят свои маршруты на границах, чтобы БпЛА, двигающиеся с южного или северного направления, могут долетать и до западных границ нашего государства и там уничтожаться" , — отметил Юрий Игнат.

Напомним, в течение двух дней подряд враг атаковал Одессу ударными дронами-камикадзе из акватории Черного моря. Эти удары связаны с получением летящими на территорию Украины оккупантами новой партии иранских БпЛА.

Также мы писали, что во время очередной атаки на Одессу Румынское Министерство национальной обороны сообщило о поднятии истребителей F-16 . Воздушная тревога была объявлена в приграничных населенных пунктах Тулча и Галац.