Одесу від десанта РФ врятував Агафангел з іконою — Кіпер

Митрополит Агафангел. Фото: УПЦ

У перші дні повномасштабного вторгнення митрополит Одеський та Ізмаїльський Української православної церкви Агафангел їздив з іконою вздовж узбережжя. Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер припустив, що це могло завадити висадці російського десанту.

Про це в інтерв'ю програмі "Мосейчук+" розповів сам Олег Кіпер.

Читайте також:

Біблейські дива на Чорному морі

За словами очільника області, митрополит "виступив за Україну" й заборонив згадувати під час богослужінь керівника Російської православної церкви патріарха Кирила. А до того їздив з іконою вздовж берега цілий день або цілу добу, щоби відлякати ворожий десант.

"І ми точно знаємо, що 10 днів була буря на Чорному морі, і десант не зміг підійти до берегів Одеської області. "Москва", яка зараз уже на дні підходила до Кілії, до Вилкового, там шукали місця для висадки, але навіть погода показувала, що Україну чіпати не можна", — заявив Кіпер.

Керівник ОВА наголосив, що "це не легенда, це правда, він їздив з іконою дуже-дуже довго". Олег Кіпер також припустив, що російський удар по Спасо-Преображенському собору міг бути відповіддю на такі дії Агафангела.

Зазначимо, що заява начальника ОВА викликали неоднозначну реакцію у соцмережах. Чимало одеситів обурені, адже за словами Олега Кіпера виходить, що місто захистили не військові та волонтери, а митрополит з іконою.

Нагадаємо, в Одесі ТЦК забрали священника УПЦ, але того ж дня він повернувся додому. Також стало відомо, скільки земельних ділянок церква отримала від міської влади.