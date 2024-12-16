Одессу от десанта РФ спас Агафангел с иконой

Митрополит Агафангел. Фото: УПЦ

В первые дни полномасштабного вторжения митрополит Одесский и Измаильский украинский православной церкви Агафангел ездил с иконой вдоль побережья. Начальник Одесской ОВА Олег Кипер предположил, что это могло помешать высадке российского десанта.

Об этом в интервью программе "Мосейчук+" рассказал сам Олег Кипер.

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По словам главы области, митрополит "выступил за Украину" и запретил вспоминать во время богослужений руководителя Русской православной церкви патриарха Кирилла. А прежде ездил с иконой вдоль берега целый день или целые сутки, чтобы отпугнуть вражеский десант.

"И мы точно знаем, что 10 дней была буря на Черном море, и десант не смог подойти к берегам Одесской области. "Москва", которая сейчас уже на дне подходила к Килии, Вилково, там искали места для высадки, но даже погода показывала, что Украину трогать нельзя", — заявил Кипер.

Руководитель ОВА подчеркнул, что "это не легенда, это правда, он ездил с иконой очень долго". Олег Кипер также предположил, что российский удар по Спасо-Преображенскому собору мог быть ответом на подобные действия Агафангела.

Отметим, что заявление начальника ОВА вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях. Многие одесситы возмущены, ведь по словам Олега Кипера получается, что город защитили не военные и волонтеры, а митрополит с иконой.

Напомним, в Одессе ТЦК забрали священника УПЦ, но в тот же день он вернулся домой. Также стало известно, сколько земельных участков церковь получила от городских властей.