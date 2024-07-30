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Ймовірність масованого обстрілу Одещини висока — росіяни споряджають ракетами літаки та човни

30 липня 2024 14:33
Верзілова Єлизавета - редактор
Ракети на бортах човнів та літаків Росії: яка загроза обстрілів Одещини
Ракети у небі. Ілюстративне фото: Еспресо.TV
Верзілова Єлизавета - редактор

Ворог вивів у Чорне море ракетоносії, тому військові не  виключають можливість масованого обстрілу південних регіонів України. Однак такі маневри можуть бути навчаннями моряків ЧФ РФ.

Про це в етері для Київ24 повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Підготовка до масованих атак 

Усі три підводні носії ракет зараз перебувають у морі й можуть мати на борту сукупно до 12 ракет. Також паралельно відбувається спорядження літаків крилатими ракетами — саме таку тактику комбінованих ударів обирають  росіяни під час останніх масованих обстрілів.

"Якщо ми бачимо носії в морі в такій кількості, зазвичай це може передувати комбінованому обстрілу, тому що самостійні атаки виключно за рахунок цих літаків зазвичай не досягають великого успіху", — зазначив Дмитро Плетенчук.

Комбіновані атаки є найбільш ефективними для противника,однак є інша версія. Речник ВМС не заперечує, що ворог проводить навчання у морі.

"Але навіть навчання зазвичай закінчуються практичними стрільбами, це теж стала практика. Тим не менш, зараз по факту можемо стверджувати, що три носії перебувають в морі. Фактично це всі підводні носії, які є у ворога в Азово-Чорноморському регіоні",  — повідомив Дмитро Плетенчук.

Більше про ситуацію у Чорному морі

Ми писали, що на сьогодні, 30 липня, ворог тримає споряджені ракетоносії на чергуванні в акваторії Чорного моря. Окрім цього, флот окупантів присутній і в Середземному морі — там чатує ракетоносій з 16 "Калібрами". 

Також ми писали, що українські військові не виключають можливість ракетних ударів по півдню України із сусідніх морів. Зокрема, йдеться про акваторії Каспійського та Середземного, звідки росіяни також можуть атакувати, однак у такому випадку для окупантів є певні перепони.

Одеса війна російські війська літак Чорне море Одеська область Новини Одеси ракетний удар авіація Дмитро Плетенчук ракетоносій

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