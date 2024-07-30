Кораблі росіян у морях сьогодні. 30 липня: яка загроза з Чорного моря

Загроза обстрілів Одещини висока — у Чорному морі чергують ракетоносії ворога
Станом на сьогодні, 30 липня, ворог тримає споряджені ракетоносії на чергуванні в акваторії Чорного моря. Окрім цього, флот окупантів присутній і у Середземному морі, тож загроза обстрілів надзвичайно висока.
Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
Кораблі ворога у морях
- Чорне море — в акваторії чатує три ворожих ракетоносія із загальним залпом до 12 "Калібрів".
- Азовське море — немає російського флоту.
- Середземне море — два корабля, одни з них — ракетоносій із залпом до 16 "Калібрів".
Ракетоносії на озброєнні ЧФ Росії
Основними ракетними кораблями є малі ракетні кораблі проєкту "Каракурт": "Циклон", "Амур" та "Туча". На цей час "Циклон" використовується для захисту Севастопольської бухти, тоді як "Амур" і "Туча" проходять випробування поблизу Новоросійська. Варто зазначити, що ці кораблі ще не здійснювали запуск крилатих ракет типу "Калібр".
Крім того, Чорноморський флот Росії має чотири підводні човни, кожен з яких обладнаний чотирма пусковими шахтами, тоді як інші носії мають по вісім.
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Ми писали, що останній у Чорноморському регіоні російський пором "Слов'янин" був знятий з рейсу "Порт Кавказ — Варна". Наразі його використання для окупантів ризиковано через загрозу уражень з боку українських Сил оборони.
Також ми повідомляли, що військові не виключають можливість ракетних ударів по півдню України з сусідніх морів. Зокрема, йдеться про акваторії Каспійського та Середземного, звідки росіяни також можуть атакувати, однак у такому випадку для окупантів є певні перепони.
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