Корабли русских в морях сегодня. 30 июля: какая угроза из Черного моря

Подводная лодка в море. Фото: росСМИ

На сегодня, 30 июля, враг держит снаряженные ракетоносители на дежурстве в акватории Черного моря. Кроме того, флот оккупантов присутствует и в Средиземном море, поэтому угроза обстрелов чрезвычайно высока.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Черное море — в акватории подстерегают три вражеских ракетоносителя с общим залпом до 12 "Калибров".

Азовское море — нет российского флота.

Средиземное море — два корабля, один из них — ракетоноситель с залпом до 16 "Калибров".

Статистика российских кораблей в морях. Фото: ВМС ВСУ

Ракетоносители на вооружении ЧФ России

Основными ракетными кораблями являются малые ракетные корабли проекта "Каракурт": "Циклон", "Амур" и "Туча". В настоящее время "Циклон" используется для защиты Севастопольской бухты, тогда как "Амур" и "Туча" проходят испытания вблизи Новороссийска. Следует отметить, что эти корабли еще не производили запуск крылатых ракет типа "Калибр".

Информация о ракетах "Калибр". Фото: NV

Кроме того, Черноморский флот России имеет четыре подлодки, каждая из которых оборудована четырьмя пусковыми шахтами, тогда как другие носители имеют по восемь.

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Мы писали, что последний в Черноморском регионе российский паром "Славянин" был снят с рейса "Порт Кавказ — Варна". Пока его использование для оккупантов рискованно из-за угрозы поражений со стороны украинских Сил обороны.

Также мы сообщали, что военные не исключают возможность ракетных ударов по югу Украины из соседних морей. В частности, речь идет об акватории Каспийского и Средиземного, откуда россияне могут атаковать, однако в таком случае для оккупантов есть определенные преграды.