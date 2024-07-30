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Угроза обстрелов Одесчины высока — в Черном море дежурят ракетоносители врага

30 июля 2024 10:29
Верзилова Єлизавета - редактор
Корабли русских в морях сегодня. 30 июля: какая угроза из Черного моря
Подводная лодка в море. Фото: росСМИ
Верзилова Єлизавета - редактор

На сегодня, 30 июля, враг держит снаряженные ракетоносители на дежурстве в акватории Черного моря. Кроме того, флот оккупантов присутствует и в Средиземном море, поэтому угроза обстрелов чрезвычайно высока.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Корабли врага в морях

  • Черное море — в акватории подстерегают три вражеских ракетоносителя с общим залпом до 12 "Калибров".
  • Азовское море — нет российского флота.
  • Средиземное море — два корабля, один из них — ракетоноситель с залпом до 16 "Калибров".
Ракетоносители врага в Черном море 30 июля
Статистика российских кораблей в морях. Фото: ВМС ВСУ

Ракетоносители на вооружении ЧФ России

Основными ракетными кораблями являются малые ракетные корабли проекта "Каракурт": "Циклон", "Амур" и "Туча". В настоящее время "Циклон" используется для защиты Севастопольской бухты, тогда как "Амур" и "Туча" проходят испытания вблизи Новороссийска. Следует отметить, что эти корабли еще не производили запуск крылатых ракет типа "Калибр".

Характеристика ракеты "Калибр"
Информация о ракетах "Калибр". Фото: NV

Кроме того, Черноморский флот России имеет четыре подлодки, каждая из которых оборудована четырьмя пусковыми шахтами, тогда как другие носители имеют по восемь.

Больше новостей о движении кораблей ЧФ РФ

Мы писали, что последний в Черноморском регионе российский паром "Славянин" был снят с рейса "Порт Кавказ — Варна". Пока его использование для оккупантов рискованно из-за угрозы поражений со стороны украинских Сил обороны.

Также мы сообщали, что военные не исключают возможность ракетных ударов по югу Украины из соседних морей. В частности, речь идет об акватории Каспийского и Средиземного, откуда россияне могут атаковать, однако в таком случае для оккупантов есть определенные преграды.

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