Корабли русских в морях сегодня. 30 июля: какая угроза из Черного моря

Угроза обстрелов Одесчины высока — в Черном море дежурят ракетоносители врага
На сегодня, 30 июля, враг держит снаряженные ракетоносители на дежурстве в акватории Черного моря. Кроме того, флот оккупантов присутствует и в Средиземном море, поэтому угроза обстрелов чрезвычайно высока.
Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
Корабли врага в морях
- Черное море — в акватории подстерегают три вражеских ракетоносителя с общим залпом до 12 "Калибров".
- Азовское море — нет российского флота.
- Средиземное море — два корабля, один из них — ракетоноситель с залпом до 16 "Калибров".
Ракетоносители на вооружении ЧФ России
Основными ракетными кораблями являются малые ракетные корабли проекта "Каракурт": "Циклон", "Амур" и "Туча". В настоящее время "Циклон" используется для защиты Севастопольской бухты, тогда как "Амур" и "Туча" проходят испытания вблизи Новороссийска. Следует отметить, что эти корабли еще не производили запуск крылатых ракет типа "Калибр".
Кроме того, Черноморский флот России имеет четыре подлодки, каждая из которых оборудована четырьмя пусковыми шахтами, тогда как другие носители имеют по восемь.
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Мы писали, что последний в Черноморском регионе российский паром "Славянин" был снят с рейса "Порт Кавказ — Варна". Пока его использование для оккупантов рискованно из-за угрозы поражений со стороны украинских Сил обороны.
Также мы сообщали, что военные не исключают возможность ракетных ударов по югу Украины из соседних морей. В частности, речь идет об акватории Каспийского и Средиземного, откуда россияне могут атаковать, однако в таком случае для оккупантов есть определенные преграды.
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