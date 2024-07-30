Ракеты на бортах лодок и самолетов России: какая угроза обстрелов Одесчины

Ракеты в небе. Иллюстративное фото: Эспрессо.TV

Враг вывел в Черное море ракетоносители, поэтому военные не исключают возможность массированного обстрела южных регионов Украины. Однако такие маневры могут быть учениями моряков ЧФ РФ.

Об этом в эфире для Киев24 сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Подготовка к массированным атакам

Все три подводных носителя ракет сейчас находятся в море и могут иметь на борту совокупно до 12 ракет. Также параллельно проходит снаряжение самолетов крылатыми ракетами — именно такую тактику комбинированных ударов выбирают россияне во время последних массированных обстрелов.

"Если мы видим носители в море в таком количестве, обычно это может предшествовать комбинированному обстрелу, потому что самостоятельные атаки исключительно за счет этих самолетов обычно не достигают большого успеха", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Комбинированные атаки наиболее эффективны для противника, однако есть другая версия. Спикер ВМС не отрицает, что враг проводит обучение в море.

"Но даже учения обычно заканчиваются практическими стрельбами, это тоже устоявшаяся практика. Тем не менее сейчас по факту можем утверждать, что три носителя находятся в море. Фактически это все подводные носители, которые есть у врага в Азово-Черноморском регионе", — сообщил Дмитрий Плетенчук.

Больше о ситуации в Черном море

Мы писали, что сегодня, 30 июля, враг держит снаряженные ракетоносители на дежурстве в акватории Черного моря. Кроме этого, флот оккупантов присутствует и в Средиземном море — там подстерегает ракетоноситель с 16 "Калибрами".

Также мы писали, что украинские военные не исключают возможность ракетных ударов по югу Украины из соседних морей. В частности, речь идет об акватории Каспийского и Средиземного, откуда россияне могут атаковать, однако в таком случае для оккупантов есть определенные преграды.