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Індекс олів'є — у скільки одеситам обійдеться новорічна страва

31 грудня 2024 16:33
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Ціни на набір олів'є в Одесі
Скільки коштують інгрідієнти для олів'є в Одесі. Фото: freepik
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Для більшості одеситів Новий рік — це не тільки ялинка, подарунки й привітання, але й святковий стіл. А його у багатьох родинах важко уявити без традиційного салату олів'є. 

Журналісти Новини.LIVE порівняли ціни у найпопулярніших мережах супермаркетів міста й підрахували, у скільки одеситам обійдеться улюблена страва.

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Індекс олів'є. Фото: Новини.LIVE

Де дешевше

Ціни на яйця (10 шт.)

"Таврія В" — 55,3 грн;
"Сільпо" — 67,99 грн;
АТБ — 62,9 грн;
"Обжора" — 69 грн.

Ціни на майонез (180-190 г)

"Таврія В" — 17,5 грн; 
"Сільпо" — 21,59 грн;
АТБ — 19,9 грн;
"Обжора" — 18,53 грн.

Ціни на консервований горошок (1 банка)

"Таврія В" — 37,8 грн; 
"Сільпо" — 40,49 грн;
АТБ — 39,8 грн;
"Обжора" — 36,3 грн.

Ціни на ковбасу (400-500 г)

"Таврія В" — 73,85 грн; 
"Сільпо" — 54,5 грн;
АТБ — 86,3 грн;
"Обжора" — 81,9 грн.

Ціни на консервовані огірки (300 г)

"Таврія В" —  95,4 грн;
"Сільпо" — 90,49 грн;
АТБ — 85,9 грн;
"Обжора" — 86 грн.

Зазначимо, що ціни вказані мінімальні, але без знижок. 

Загалом набір для салату обійдеться відвідувачам "Таврії В" у майже 280 грн, "Сільпо" — у 274 грн, АТБ та "Обжори" — у 292 грн.

Раніше ми розповідали, в якому супермаркеті дешевше скупитися на новорічний стіл. Також ми порівнювали вартість основних продуктів у найбільших торговельних мережах міста.

Одеса Новини Одеси ціни олів'є супермаркет

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