Ціни на набір олів'є в Одесі

Скільки коштують інгрідієнти для олів'є в Одесі. Фото: freepik

Для більшості одеситів Новий рік — це не тільки ялинка, подарунки й привітання, але й святковий стіл. А його у багатьох родинах важко уявити без традиційного салату олів'є.

Журналісти Новини.LIVE порівняли ціни у найпопулярніших мережах супермаркетів міста й підрахували, у скільки одеситам обійдеться улюблена страва.

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Індекс олів'є. Фото: Новини.LIVE

Де дешевше

Ціни на яйця (10 шт.)

"Таврія В" — 55,3 грн;

"Сільпо" — 67,99 грн;

АТБ — 62,9 грн;

"Обжора" — 69 грн.

Ціни на майонез (180-190 г)

"Таврія В" — 17,5 грн;

"Сільпо" — 21,59 грн;

АТБ — 19,9 грн;

"Обжора" — 18,53 грн.

Ціни на консервований горошок (1 банка)

"Таврія В" — 37,8 грн;

"Сільпо" — 40,49 грн;

АТБ — 39,8 грн;

"Обжора" — 36,3 грн.

Ціни на ковбасу (400-500 г)

"Таврія В" — 73,85 грн;

"Сільпо" — 54,5 грн;

АТБ — 86,3 грн;

"Обжора" — 81,9 грн.

Ціни на консервовані огірки (300 г)

"Таврія В" — 95,4 грн;

"Сільпо" — 90,49 грн;

АТБ — 85,9 грн;

"Обжора" — 86 грн.

Зазначимо, що ціни вказані мінімальні, але без знижок.

Загалом набір для салату обійдеться відвідувачам "Таврії В" у майже 280 грн, "Сільпо" — у 274 грн, АТБ та "Обжори" — у 292 грн.

Раніше ми розповідали, в якому супермаркеті дешевше скупитися на новорічний стіл. Також ми порівнювали вартість основних продуктів у найбільших торговельних мережах міста.