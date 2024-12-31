Цены на набор оливье в Одессе.

Сколько стоят ингредиенты для оливьев в Одессе. Фото: freepik

Для большинства одесситов Новый год — это не только елка, подарки и поздравления, но и праздничный стол. А его во многих семьях сложно представить без традиционного салата оливье.

Журналисты Новини.LIVE сравнили цены в самых популярных сетях супермаркетов города и подсчитали, во сколько одесситам обойдется любимое блюдо.

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Индекс оливье Фото: Новости.LIVE

Где дешевле

Цены на яйца (10 шт.)

"Таврия В" — 55,3 грн;

"Сильпо" — 67,99 грн;

АТБ — 62,9 грн;

"Обжора" — 69 грн.

Цены на майонез (180-190 г)

"Таврия В" — 17,5 грн;

"Сильпо" — 21,59 грн;

АТБ — 19,9 грн;

"Обжора" — 18,53 грн.

Цены на консервированный горошек (1 банка)

"Таврия В" — 37,8 грн;

"Сильпо" — 40,49 грн;

АТБ — 39,8 грн;

"Обжора" — 36,3 грн.

Цены на колбасу (400-500 г)

"Таврия В" — 73,85 грн;

"Сильпо" — 54,5 грн;

АТБ — 86,3 грн;

"Обжора" — 81,9 грн.

Цены на консервированные огурцы (300 г)

"Таврия В" — 95,4 грн;

"Сильпо" — 90,49 грн;

АТБ — 85,9 грн;

"Обжора" — 86 грн.

Отметим, что цены указаны минимальные, но без скидки.

В целом набор для салата обойдется посетителям "Таврии В" почти в 280 грн, "Сильпо" — в 274 грн, АТБ и "Обжоры" — в 292 грн.

Ранее мы рассказывали, в каком супермаркете дешевле скупиться на новогодний стол. Также мы сравнивали стоимость основных продуктов в крупнейших торговых сетях города.