У якому супермаркеті Одеси дешевше скупитися на новорічний стіл? Скільки коштуватимуть популярні страви?

Візок з продуктами у супермаркеті. Фото: УНІАН Євген Петрасюк

З наближенням святкового сезону одесити морально та фінансово готуються до складання меню для новорічного столу. Серед багатьох питань, які турбують господарів, особливо актуальним є де скупитися без великої шкоди для гаманця. Адже вибір супермаркету може вплинути не тільки на бюджет, але й на враження від святкування.

Новини.LIVE розбиралися як обрати ідеальне місце для покупок та зекономити кошти? А також, де ціни на новорічний стіл б'ють рекорди економічності?

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Супермаркетова битва

Ми вивчали ціни на продукти у трьох найпопулярніших в Одесі супермаркетах: АТБ, ТАВРІЯ В та Сільпо. Адже саме ці магазини є у кроковій доступності майже у всіх одеситів, ба більше — у них є також онлайн-доставки.

Король столу — салат "Олів’є"

Новий рік вже не за горами, і окрім святкових клопотів на кшталт, прикрасити ялинку чи домовитися з Сантою про подарунки, ще одним важливим пунктом є складання меню. Кожна господиня, керуючись не лише власними уподобаннями, але й сімейним бюджетом, створює неповторну атмосферу на святковому столі. Але серед всього різноманіття страв майже завжди можна знайти — "Олів'є".

Ціни на моркву та картоплю. Фото: скриншот

Всі ми знаємо, що цієї страви багато не буває, тому ми будемо рахувати продукти для салату кілограмами. Отже, розглядаємо ціни на "Олів'є" за "класичним" рецептом: картопля, морква, консервований горошок, ковбаса "Лікарська", солоні огірки, яйця, цибуля, майонез.

Вартість ковбаси та курячого філе. Фото: скриншот

Відзначимо, що цей рецепт "Олів’є" придумали за радянських часів. Саме тому складається він із тих продуктів, які не відрізнялися тоді особливим вибором. Все можна було знайти на прилавках магазину чи ринку.

Ціни на яйця та цибулю в одеських супермаркетах. Фото: скриншот

До речі, цій традиційній новорічній страві конкурентів поки не знайшлося. Щоправда, інтерпретувати рецепт салату намагалися вже неодноразово. Внести родзинку до класичного олів’є намагаються за допомогою фруктів чи навіть морепродуктів.

Ціни на консервований горошок та кукурудзу. Фото: скриншот

Ціни на продукти в Одесі різняться від магазину до магазину. Ось до прикладу ми взяли майонез однієї й тієї ж марки й маси у зазначених супермаркетах.

Ціни на майонез "Щедро", 550 гр. Фото: скриншот

Отже, якщо ви зібралися готувати салат "Олів'є" з ковбасою, то на компанію з 4-6 людей вам прийдеться витратити приблизно:

АТБ — 390 грн;

Сільпо — 386 грн;

ТАВРІЯ В — 402 грн.

А якщо віддаєте перевагу більш дієтичному варіанту — з курячим філе, то тут вартість дещо підніметься:

АТБ — 575 грн;

Сільпо — 595 грн;

ТАВРІЯ В — 610 грн.

Вартість солоних огірків. Фото: скриншот

Скільки коштуватиме салат "Оселедець під шубою"

"Оселедець під шубою" — ще один з популярних салатів на Новий рік. Способів приготування його існує безліч. Дехто полюбляє додавати у страву сир, яблука або гриби. Але традиційний рецепт містить лише такі інгредієнти: картопля, морква, ріпчаста цибуля, буряк, оселедець, майонез. За основу ми зазвичай брали відповідні продукти, на які найдешевші ціни в магазині, а також підраховували "грамівку" по вакууму. Як, наприклад, оселедець. Отже, скільки коштуватиме одеситам популярний салат:

АТБ — 267 грн;

Сільпо — 191 грн;

ТАВРІЯ В — 272 грн.

Ціна на оселедець в Одесі. Фото: скриншот

Червоний буряк. Фото: скриншот

Замість оселедця в цьому салаті чудово буде смакувати й інша риба. Зокрема, слабосолоний лосось чи інша червона риба. Вартість страви значно зросте.

АТБ — 546 грн;

Сільпо — 440 грн;

ТАВРІЯ В — 585 грн.

Вартість червоної риби. Фото: скриншот

Їх величність українські голубці

Традиційне українське застілля немислиме без голубців. Ця страва поєднує в собі смак м’яса і капусти, що до вподоби багатьом. Для приготування потрібно: томатна паста, капуста, рис, цибуля, морква, м'ясний фарш.

Ціна на рис. Фото: скриншот

Ціна на капусту для голубців. Фото: скриншот

Відзначимо, що рецептів і варіантів приготування цієї страви є безліч: вони різняться не тільки від регіону до регіону, а навіть подекуди від села і до села. Отже, ціни на голубці за традиційним рецептом:

АТБ — 195 грн;

Сільпо — 210 грн;

ТАВРІЯ В — 190 грн.

Ціни на фарш свиний. Фото: скриншот

Ціни на томатну пасту "Чумак". Фото: скриншот

А що по червоній ікрі

Червона ікра — задоволення не із дешевих, але це традиційний делікатес на новорічному столі. Вона володіє насиченим смаком та ароматом, а також багатством корисних речовин, таких як Омега-3 жирні кислоти. Існує безліч варіантів подачі червоної ікри на стіл, тому ми просто розглянемо ціни на найдешевшу у вказаних магазинах.

Ціни на червону ікру. Фото: скриншот

Варто додати, що у всіх супермаркетах періодично бувають знижки на свята. Тому, якщо їх відстежувати, то можна непогано зекономити.

Ціни на шпроти. Фото: скриншот

Інші популярні продукти до новорічного столу

Гриби теж можуть стати відмінним доповненням до новорічного столу, надаючи йому смакові та ароматичні нотки. Їх, до речі, часто додають у різні салати, інколи навіть до "Оселедця під шубою" чи голубців.

Гриби. Фото: скриншот

Також частенько на новорічний стіл до м'яса чи канапок подають свіжі огірки та помідори. На цей раз найдорожчі овочі виявилися в супермаркеті "Сільпо" — там вони перевалюють за 100 грн/кг, в ТАВРІЇ та АТБ — до 100 грн/кг.

Ціни на свіжі овочі. Фото: скриншот

Тверді сири відмінно підходять для новорічного столу і можуть стати чудовими елементами сирної тарілки або основою для різноманітних страв. Його часто подають до вина.

Скільки коштує твердий сир. Фото: скриншот

Куди без мандаринів

Мандарини є важливим символом новорічного свята, а їхня присутність на столі вважається традиційною та приємною деталлю. Хоч в наш час вони не є дефіцитом, але все ж таки, ці фрукти саме на Новий рік створюють позитивну атмосферу свята. Також частенько на свята багато хто любить й ананас. Ціни на ці фрукти різні, в залежності від виду.

Ціни на мандарини та ананас в одеських супермаркетах. Фото: скриншот

Настрій вечора — шампанське

Ну і який новорічний стіл без традиційної пляшки шампанського. Ми порівняли ціни на найдешевші позиції в магазинах. Алкоголь вигідніше купляти в ТАВРІЇ В — 109 грн, в Сільпо зі знижкою найдешевше ті ж самі 109 грн, в АТБ — 128 грн.

Ціни на шампанське. Фото: скриншот

Новий рік і комендантська година

Зазначимо, від початку повномасштабної війни в Одеській області діє комендантська година, наразі вона триває з 00:00 до 05:00. У новорічну ніч її не скасовуватимуть через небезпеку провокацій.

Штрафи за порушення комендантської години

В Україні запровадили штрафи за порушення комендантської години:

для фізичних осіб: 8 500-17 000 грн; в разі повторного порушення: 17 000-34 000 грн;

для субʼєктів господарювання: 51 000-102 000 грн; повторно: 170 000-340 000 грн.

Нагадаємо, як завжди, найсвіжіші та найсмачніші продукти на ринку. Ну, а щоб поєднати корисне з приємним, поторгуватися і дізнатися про найсвіжіші новини, а також найкращі рецепти, доведеться йти на "Привоз". Журналісти Новини. LIVE відправилися на легендарний ринок, щоб зібрати актуальні ціни на продукти перед Новим роком.

Додамо, одесити готуються зустрічати 2024 рік. Однією з актуальних тем цього періоду є вибір місця для святкування. Міські ресторани пропонують різноманітні варіанти для тих, хто прагне відсвяткувати важливий момент у розкішній атмосфері. Також є варіанти й для тих, хто не хоче нікуди йти, але й займатися куховарством теж немає бажання.